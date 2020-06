Nuevamente los sasaeng de NCT acaparan la atención del público. Luego de protagonizar un lamentable incidente en el cumpleaños de Haechan, el miembro más joven de SUPER JUNIOR utilizó las redes sociales para contar su experiencia respecto a las personas que constantemente asedian a sus compañeros de SM Entertainment.

A través de LYSN, específicamente Bubble, el cantante K-pop, Kyuhun sorprendió con sus reveladores mensajes sobre un grupo de personas que ve constantemente frente a la vivienda de los intérpretes de “Punch”.

“Cada vez que voy a correr estos días, veo sasaengs de NCT desde lejos. Esperan frente a la casa del grupo K-pop toda la noche hasta la mañana", escribió el integrante de la sub unidad, SUPERJUNIOR-KRY.

Kyuhyun sobre sasaeng de NCT. Créditos: LYSN

Esta revelación indignó a los NCTzen, quienes empezaron a pedir a la SM Entertainment mayor seguridad para los idols.

Como se recuerda, Haechan celebró su cumpleaños 21 a través de un VLive el 6 de junio. Durante este streaming que compartió con sus fans contó que se encontró con un grupo de sasaeng a fuera de su casa.

El cantante de NCT se mostró muy incómodo por la situación y dijo lo siguiente:

“Esto es algo que me gustaría hablar, pero no a todos sino (va dirigido) a unas cuantas personas. Sinceramente, pasar tiempo con mis fans es divertido y me hace feliz. No importa de qué forma expresen su amor, lo aceptaremos con agradecimiento. Pero hay algunas personas esperando afuera de nuestro apartamento”.

Asimismo, dijo que todos los miembros de NCT compartían su opinión respecto a los sasaeng.

“Es muy estresante. Sinceramente, es muy difícil lidiar con esta situación. Incluso si ahora hablo de esto, seguirán viniendo. Quiero que sepan que todos los miembros llevan gran estrés debido a ustedes, así que espero que no enorgullezcan de esto”.

Como represalia a este comentario, los sasaeng filtraron en Internetfotos de Haechan en aparente estado de ebriedad. Los NCTZen reportaron todo el contenido que dañaba la imagen de su idol.

