Liu Xiening preocupa a fans tras relatar cómo inició el hiatus indefinido de Gugudan

Sally de Gugudan, con su nombre real Liu Xiening, es una concursante del programa Produce Camp 2020, cuyo formato busca debutar un grupo femenino con las mejores aprendices del show. Algunos podrían preguntarse porqué la cantante participa en un reality de supervivencia si ya debutó en Corea del Sur.

Lo que ocurre es que Gugudan, administrado por Jellyfish, se mantiene en hiatus desde noviembre del 2018, cuando lanzaron su último EP grupal. Hasta la fecha solo se han enfocado en actividades individuales para algunas integrantes, como Sejeong y Mina.

Ahora en China, Liu Xiening ofreció una entrevista a un medio local donde recordó las dificultades de su trabajo como idol K-pop. Un fragmento causó tristeza entre sus fans por revelar el estado de incertidumbre de las integrantes.

“En el 2019, durante el periodo del Año Nuevo Lunar, la compañía nos permitió ir a casa. Preguntamos ‘hasta cuándo’, y la compañía nos dijo que no volviéramos hasta que ellos nos llamaran. Ellos incluso nos pidieron empacar las cosas de nuestro dorm (apartamento) y llevarlos con nosotros. Nos dimos cuenta de lo que estaba pasando”.

Liu Xiening en Produce Camp 2020

Sally contó que al recibir esa orden, las integrantes del grupo no sabían como reaccionar. “Nadie quería ir a casa, así que solo tratamos de permanecer en el dorm lo más que pudimos. Todos se fueron a casa, pero yo no podía. Así que me quedé allí”.

Para la bailarina, la sola idea de que el grupo no estaba consiguiendo el éxito esperado en la competitiva industria coreana era difícil de procesar. “Si iba a casa, mis padres se enterarían de lo que ocurría y me pedirían que pare y me quede a su lado. Me buscarían un trabajo de oficina, así que no me atreví a volver”.

De acuerdo a Xiening, esos primeros meses de inactividad fueron difíciles de asumir e incluso fingía que todavía estaba trabajando en las llamadas con sus padres. “Fueron mis amigos que descubrieron que no estaba bien y viajaron desde Beijing para verme. Me recuperé lentamente desde allí”.

A partir de ese momento, la artista que tiene como especialidad la danza, obtuvo coraje para retomar actividades en solitario con sus representantes chinos (Hot Idol) mientras espera la llamada de Jellyfish para reunirse con sus compañeras en Corea del Sur.

Puedes leer la entrevista completa en inglés AQUÍ.

