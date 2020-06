FESTA 2020 de BTS: un aniversario diferente, que es celebrado por ARMY de todo el mundo

Un año distinto. Los miembros de BTS tenían planeado una gira mundial con Map of the soul, el lanzamiento de su séptimo álbum, y otras actividades relacionadas a la boydband y en especial su aniversario FESTA 2020; sin embargo, todos esos planes fueron cambiados debido a la pandemia de la COVID-19 en todo el mundo.

A finales de mayo, Big Hit Entertainment reveló el calendario (Schedule) del FESTA 2020, donde se podían apreciar una serie de actividades en conmemoración a los siete años de los idols del K-pop en la industria musical.

PUEDES VER BANG BANG CON: setlist para el concierto de BTS

En este artículo realizaremos una crónica de lo que fueron todos los preparativos previo al día central del aniversario de BTS en el FESTA 2020.

Todo empezó con un breve tráiler:

Answer : BTS 3 UNITS previo al FESTA 2020

Big Hit lanzó una convocatoria a los ARMY de todo el mundo para realizar preguntas a los miembros de BTS. Y para que respondan los dividió en tres grupos: Taehyung x Jimin, Jin x J-hope x Jungkook y RM x Suga.

Taehyung y Jimin

Jin, J-hope y Jungkook

RM y Suga

Teaser FESTA 2020 BTS

El 10 de junio y a través del canal de YouTube, BANGTANTV, se lanzó un extracto de lo que se vería en el día central del aniversario de BTS.

Map of the song: 7

En este programa especial llamado Map of the song: 7, Jungkook, Jimin y Taehyung participaron en un divertido karaoke. Fue liberado el 10 de junio en YouTube.

PUEDES VER Yoongi y el significado de la pulsera que usó en su última presentación con BTS

¿Qué significa We are Bulletproof : the Eternal?

En este video animado llamado We are Bulletproof : the Eternal, los miembros de BTS querían regalarle un momento emotivo al fandom con su historia animada y la canción perfecta.

Pero, ¿qué significa We are Bulletproof : the Eternal para sus fans?. Es la definición perfecta de todo lo que han vivido en siete años, Jin, Jimin, RM, J-hope, Jungkook, Taehyung, Suga y los ARMY.

PUEDES VER BTS: ARMY dona 1 millón de dólares para el movimiento Black Lives Matter

FESTA 2020

Con este video de casi una hora, BTS celebró su séptimo aniversario en compañía de sus ARMY.

Y tu puedes unirte a esta celebración por el aniversario de BTS con los siguiente hashtags en las redes sociales: #7ToEternityWithBTS, #BTS7thAnniversary, #BTSAlbumsChallenge, #Festa2020 y #WeAreBulletproofTheEternal.

También los ARMY utilizan las etiquetas de los idols K-pop: #RM, #Jin, #Suga, #JHOPE, #JIMIN, #V y #JUNGKOOK.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.