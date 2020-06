Changmin de TVXQ anuncia su boda para septiembre

El 12 de junio, diversos medios coreanos informaron que el cantante surcoreano Changmin, perteneciente al dúo de TVXQ se casará y el mes programado es septiembre.

A través de un breve comunicado a la prensa, SM Entertainment confirmó que el artista Max contraerá nupcias en los próximos meses.

Boda de Changmin de TVXQ. Créditos: Instagram

Esta es la traducción del anuncio oficial de la empresa de K-pop.

“Max Changmin contraerá matrimonio con su novia el 5 de septiembre”.

Según la empresa de Lee So Man, los detalles sobre la boda, ceremonia, incluido el lugar y la hora se mantendrán en reserva a pedido del cantante, su familia y los parientes de la futura esposa del idol.

Asimismo, SM Entertainment aseguró que Changmin continuará con sus actividades programadas con TVXQ y su compañero Yunho.

Carta de Changmin

Por otra parte, Changmin compartió dentro de su comunidad de Cassiopellas una carta que escribió a mano contando sobre su boda y pidiendo el apoyo y comprensión de los fans.

Traducción de la carta de Changmin

"Hola. Este es Changmin de TVXQ.

Hay algo que quiero decirles a los fanáticos, así que estoy tomando el coraje de escribir esta carta. No es algo que pueda decir fácilmente, así que estoy muy nervioso en este momento mientras escribo cada palabra.

Por un lado, mi corazón se siente pesado y se disculpa por mis repentinas noticias que los sorprenderán y tal vez molestarán a algunos fanáticos que siempre me apoyan con gran afecto. Sin embargo, sentí que es mi deber compartir noticias de un evento importante en mi vida a través de mis propias palabras y no la de otros.

Han pasado aproximadamente 17 años desde que debuté como cantante. A través de ese tiempo, un estudiante de secundaria que era ingenuo e imperfecto en todo, ahora ha alcanzado mis 30 años. He pasado casi la mitad de mi vida como miembro de TVXQ.

Mirando hacia atrás, hubo un momento de incertidumbre en el que Yunho y yo, junto con los fanáticos, no sabíamos qué sería de TVXQ, pero los fanáticos protegieron al grupo, y debido a que nos dieron un gran amor, hemos podido crecer hasta este punto. Muchas gracias.

Como saben debido a un informe de noticias de hace un tiempo, hay una mujer con la que estoy saliendo actualmente. Hemos tenido una buena relación de confianza y fe el uno con el otro, y naturalmente decidí que quería continuar mi vida junto con esta persona, por lo que tomamos la decisión de celebrar nuestra boda en septiembre, cuando el calor se enfríe . A través de esta carta, una vez más, expreso mi gratitud a Yunho, que apoyó mi decisión y estaba feliz por mí, además del personal de nuestra agencia que me dio un sincero consejo.

Creo que mi camino por delante tendrá mayor responsabilidad que el camino que he recorrido hasta ahora. Por lo tanto, haré lo mejor que pueda en cada momento y con cada tarea que me asignen más adecuadamente, y trabajaré para ser el jefe de un hogar y también Changmin de TVXQ, que puede devolver más a todos los que me apoyan y me alientan.

Aunque el clima se siente como un verano sofocante, en estos días parece que mucho en el mundo ha estado helado. Todos cuiden bien la salud de sus cuerpos y mentes, y sinceramente les agradezco por leer esta larga carta".

¿Quién es la novia de Changmin?

Como se recuerda, el pasado 30 de diciembre de 2019, SM Entertainment confirmó que Changmin estaba saliendo con una persona.

En aquel anuncio la empresa de K-pop recalcó que se trataba de una joven que no se encontraba dentro del medio artístico, por lo que su identidad es un completo misterio.

Desde que los Cassiopellas supieron de la noticia, lo han tomado de buena manera y han respetado la decisión de su idol de mantener su relación en reserva.

Cabe destacar que a lo largo de la carrera de Changmin no se le ha involucrado con ninguna celebridad femenina.

De momento, la reacción de los fans de TVXQ ha sido moderada y muchos le envían bendiciones para su próxima boda.

