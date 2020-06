Song Joong Ki, conocido actor de doramas, había sido blanco de comentarios en sitios web sobre una posible relación amorosa con una abogada a menos de un año de su divorcio con Song Hye Kyo. No obstante, su agencia ha salido al frente para responder a los rumores.

De acuerdo a los reportes en portales coreanos, la información personal de una profesional que trabajaba en una firma legal había sido compartida por aplicaciones de mensajería instantánea (Kakao). Uno de los comentarios que surgió fue que dicha abogada habría estado saliendo con el protagonista de Arthdal Chronicles.

Sin embargo, un representante de History D&C fue contactado por OSEN para declarar sobre el tema. “Los rumores de citas de Song Joong Ki no son reales. Se han difundido comentarios sin fundamento en la industria legal, pero luego de revisarlo vimos que no era verdad”.

Song Joong Ki. Foto: History D&C

Según la agencia, el actor solo está concentrado en completar su agenda de trabajo para los próximos meses. “Recientemente, Song Joong Ki estuvo ocupado en sus actividades profesionales, y lamentablemente (incluso) tuvo que retirarse de un proyecto”, comentaron haciendo referencia a su salida de la película Season of you and me.

No es raro que la vida sentimental de la estrella de doramas llame la atención de los netizens tras su relación con Song Hye Kyo, quien fue su compañera de trabajo en Descendants of the sun. Aunque su matrimonio fue breve (2017 - junio 2019) la pareja ‘Song-Song’ fue una de las más queridas en la industria del Kbiz.

Song Joong Ki y Song Hye Kyo en Descendants of the sun Foto: KBS2

Actualmente, Song Joong Ki prepara el estreno de la cinta de ciencia-ficción “Space Sweepers”, blockbuster que protagoniza y llegará a los cines de Corea en los próximos dos meses.

