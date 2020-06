Momo es criticada por voz al cantar en vivo tras triunfo de TWICE en Show champion

Una vez más Momo de TWICE se encuentra en el ojo de la tormenta por cómo se oía su voz al cantar en vivo durante el cierre del programa musical, Show champion. Tras haber conseguido la victoria con su tema “More and more”, internautas cuestionan su desempeño vocal.

Usuarios de Internet no tuvieron piedad y criticaron el desempeño vocal que tuvo la idol K-pop el pasado 10 de junio, generando un acalorado debate contra los ONCE.

Como se puede ver en el video todas las integrantes de TWICE cantaron en vivo; cuando Momo terminó su estrofa quedó sorprendida al oírse, pero fue reconfortada por Nayeon.

Video completo de Show champion

Mientras que un sector atacaba a la cantante, los ONCE la defendieron e increparon a los críticos alegando que Momo habría estado cansada.

Estos fueron algunos de los comentarios negativos que recibió Momo de TWICE.

Reacciones a Momo de TWICE. Créditos: Allkpop

Reacciones a Momo de TWICE. Créditos: Allkpop

Comentarios recogidos de Allkpop.

Asimismo, hubo otro grupo que exigía a JYP Entertainment dejar de pedir a la novia de Heechul impostar su voz, por lo que muchos adjuntaron un video sobre cómo suena realmente la voz de la cantante en vivo.

Este video corresponde a una compilación de la participación de Momo en Sixteen, reality donde la eligieron como miembro de TWICE.

También hay extractos de sus primeros años como integrante del grupo K-pop.

El 11 de junio, TWICE participó en el programa MCountdown!, en el que también ganaron el primer lugar en el ranking musical semanal con su tema “More and more”.

Este es el video de su presentación.

