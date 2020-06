Faltan pocos días para el esperado BANG BANG CON de BTS y como era de esperarse las expectativas de los ARMY, están a flor de piel, por lo que una de las preguntas más recurrentes son cuál será el setlist del show o cuánto durará el concierto.

En los últimos días se ha puesto a debate qué canciones interpretarán los Bangtan Boys. Un grupo considera que serán las mismas que tenían planeadas para en Map of the soul: world tour, mientras que otros creen que será algo muy diferente.

PUEDES VER Concierto de BTS: cómo y dónde comprar las entradas para el BANG BANG CON The Live

En este artículo comentaremos cuáles son las canciones que esperan ver los ARMY en el concierto online. Ya que Hobi no quiso revelar el setlist del BANG BANG CON durante su transmisión.

J-Hope se conectó a través de VLive y fue consultado por una fans sobre la lista de canciones y esta fue su respuesta. “¿Quieren el setlist del BANG BANG CON?, ¿Piensan que se los diré? No soy tonto”.

Mientras Hobi se niega a revelar esta información valiosa para los ARMY, son los mismos miembros del fandom, quienes empiezan a lanzar sus peticiones en redes sociales, especialmente en Twitter.

Algunos piden “Home”, “Paraside”, “134340” o “Love maze”.

BANG BANG CON de BTS. Créditos: Twitter

Otros fans de BTS son más prácticos y piden a través de encuestas online su opinión sobré qué setlist esperan disfrutar el 14 de junio en el BANG BANG CON.

La usuaria solicitó a sus amigos elegir entre las canciones del álbum Map of the soul: 7 o un mix de “A still with u”, canción de Jungkook.

BANG BANG CON de BTS. Créditos: Twitter

PUEDES VER Yoongi y el significado de la pulsera que usó en su última presentación con BTS

Aparentemente los ARMY coreanos son los más sofisticados, según una internauta, se publicó una encuesta a través de Google Drive sobre sus preferencias para la lista de canciones del concierto.

BANG BANG CON de BTS. Créditos: Twitter

BANG BANG CON de BTS. Créditos: Outrocsjin

BANG BANG CON de BTS. Créditos: Outrocsjin

PUEDES VER BTS: ARMY dona 1 millón de dólares para el movimiento Black Lives Matter

Otra ARMY compartió su “setlist de ensueño”, donde incluyó temas como “Friends”, “Home”, “Respect”, “Tonight”, “Daechwita", entre otros.

BANG BANG CON de BTS. Créditos: Twitter

Como se recuerda, el pasado 19 de abril se realizó la primera edición del BANG BANG CON, pero no consistía en un concierto en vivo, sino uno que realizaron en Seúl como parte de su tour mundial Love yourself.

Este fue el setlist de aquel show de BTS en YouTube.

BANG BANG CON de BTS. Créditos: Twitter

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.