Tras interpretar un papel doble en The king: Eternal monarch, con dos personalidades opuestas, Woo Do Hwan ha ganado buenas crítica por su trabajo. Aparentemente este auge en su carrera lo habría llevado a ser elegido el protagonista un drama llamado Hero.

Según el portal Newsen, una fuente de KeyEast Entertainment, agencia del actor de 29 años, reveló que le ofrecieron el papel principal para un nuevo dorama del canal OCN.

Asimismo, el medio Ilgan Sports comentó sobre el personaje que tendría Woo Do Hwan en aquel kdrama. “Él se transformará en Oh Gyu Tae, protagonista de Hero”, indicó la fuente.

En los últimos meses se supo que OCN estaba trabajando en la producción de un nuevo drama de ciencia ficción. La trama cuenta la historia de una sociedad manejada por líderes corruptos, donde a las personas se le niega la justicia, sobretodo a aquellos que realizan buenas acciones, porque son tratados como criminales.

Los protagonistas buscarán acabar de fondo con el sistema y librar a la población de los malos elementos.

El papel que se le ofreció a Woo Do Hwan sería el de Oh Gyu Tae, un ex fiscal que debido a la corrupción quedó desempleado. Asimismo, este personaje se dedicó al boxeo durante su juventud, pero lo dejó tras el misterioso suicidio de su hermano mayor.

Oh Gyu Tae dejó su puesto de fiscal debido al juicio de un caso complicado sobre un asalto a un chaebol (persona millonaria). El protagonista no pudo contener su ira al revelar la verdad sobre el caso y terminó agrediendo al magnate, por lo que le suspendieron la licencia como abogado por 10 años.

Este personaje se unirá a otros para luchar contra el sistema defectuoso de su ciudad.

Hero será producido por Daydream Entertainment y la guionista elegida para este dorama es Park Hee Kang, conocida por sus trabajos en Miss conspirator, Sin of a family, Possessed o Summer snow.

De momento, Woo Do Hwan no ha firmado contrato para Hero, pero se espera que se haga el anuncio oficial tras finalizar la emisión de The king: Eternal monarch, dorama que llegará a su fin este 12 de junio por Netflix.

