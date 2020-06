El drama coreano The king: Eternal monarch que cautivó con una trama de ciencia ficción, que desencadenó la historia de un amor imposible, emitirá su capítulo final el viernes 12 de junio. Sin embargo, para una parte de fanáticos del kdrama esto no sucedería basándose en los cabos sueltos que todavía no han sido resueltos y quienes esperan una segunda temporada.

Entre la audiencia se han generado una serie de teorías que podrían justificar una segunda parte de esta producción protagonizada por Lee Min Ho y Kim Go Eun.

PUEDES VER Explicación de los viajes temporales de Lee Min Ho en The king: Eternal monarch

Estas especulaciones iniciaron desde un canal de YouTube llamado Soy Ale que compartió un video sobre la posible segunda temporada de The king: Eternal monarch.

En este artículo analizaremos los cabos sueltos que quedan en la trama del kdrama de SBS y Netflix.

1. El niño del yo-yo

Aún no se ha resuelto la escena en la que Lee Gon ve una grabación de seguridad donde aparece el niño del yo-yo frente a la librería y ve pasar a Jung Tae Eul.

Recordemos que en esta escena del dorama el rey queda muy sorprendido porque la ropa que utilizaba su amada no era la que llevaba aquel día.

PUEDES VER Explicación de los viajes temporales de Lee Min Ho en The king: Eternal monarch

2. Final Abierto de The king: Eternal monarch

Otra de las teorías es que, cuando Lee Gon y Eun Seop regresan al día de la traición, Jung Eun aparece —luego de convencer a Shinjae— y los ayuda a capturar a Lee Rim.

Eso significa que el prisionero, la detective y su amigo regresan a la República de Corea para juzgarlo, pero como no pueden hacerlo bajo sus leyes, lo podrían meter a un centro psiquiátrico.

Esta decisión la toman luego de que Lee Gon se diera cuenta que los viajes constantes de un universo a otro están perjudicando la línea temporal, por lo que decide cerrarlo definitivamente.

The king: Eternal monarch. Créditos: SBS

Este es el video, donde la fan del dorama explica a detalle sobre otras teorías que abrirían la posibilidad de que exista una segunda temporada de The king: Eternal monarch.

Cabe destacar que, Netflix o SBS no se han pronunciado sobre una segunda temporada de The king: Eternal monarch.

Curiosidades de The King: Eternal monarch

-Contando The king: Eternal monarch, Lee Min Ho y la actriz Kim Young Ok estarían trabajando por segunda vez en un dorama. La primera vez fue para Boys over flowers, donde hizo de una dama de llaves de Gu Jun Pyo.

-En la conferencia de prensa, previa al estreno del drama, Lee Min Ho y Woo Do Hwan protagonizaron una divertida escena de bromance frente a las cámaras de los medios.

-Pese a que se había anunciado el estreno de dos episodios semanales, el capítulo 13 fue pospuesto para el 30 de mayo, por lo que la emisión del final se reprogramó para el 12 de junio.

-El canal SBS anunció que decidieron no emitir el 29 de mayo un capítulo más de The king: Eternal monarch para concientizar al público sobre el brote de la COVID-19. Transmitieron la cinta Virus.

PUEDES VER Teorías impactantes sobre el capítulo final del drama The king: Eternal monarch

Tráiler ep. 16 de The King: Eternal monarch

PUEDES VER Woo Do Hwan y el nuevo drama que protagonizará tras el éxito de The king: Eternal monarch

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.