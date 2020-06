Taehyung de BTS gana concurso de ‘El mejor rostro del mundo 2020’

Una nueva condecoración para Taehyung, quien hace un par de meses ganó en otro concurso de belleza en Top10 World. En esta oportunidad el artista logró coronarse como ‘The Best Face in the World’ o ‘El mejor rostro del mundo 2020’ organizado por el fanpage Entertainment Awards.

La página de Instagram lanzó el concurso donde incluyó diversas figuras internacionales como las integrantes de BLACKPINK, BTS, Gal Gadot, Robert Pattinson, Justin Bieber, entre otros.

Incluso se encontraban en contienda la modelo Ivana Yturbe y el actor peruano Andrés Wiese, quien se encuentra inmerso en una denuncia de acoso por una menor de edad.

Los finalistas se dieron a conocer el pasado 26 de mayo, entre los que se encontraban: Lisa, Jennie, Jisoo, Jungkook, Jin y Taehyung.

Las seis celebridades surcoreanas se enfrentaron en una votación en línea a través de Instagram, Facebook, Twitter y la propia página de Starmometer. La encuesta cerró el pasado 6 de junio de 2020 a las 12.00 (HKG).

Los resultados fueron los siguientes:

1. Kim Taehyung obtuvo el 33.4 % con 235.186 votos.

Taehyung de BTS para The Best Face in The World 2020. Créditos: Entertainment_awards

2. Kim Seokjin alcanzó el 27.08 % con 190.688 votos.

Jin de BTS para The Best Face in The World 2020. Créditos: Entertainment_awards

3. Jeon Jungkook registró el 21.43% con 150.911 votos.

Jungkook de BTS para The Best Face in The World 2020. Créditos: Entertainment_awards

4. Lalisa Monaban obtuvo el 9.83 % cono 69.193 votos.

Lisa de BLACKPINK para The Best Face in The World 2020. Créditos: Entertainment_awards

5. Kim Jisoo alcanzó el 5.22 % con 36.738 votos.

Jennie de BLACKPINK para The Best Face in The World 2020. Créditos: Entertainment_awards

6. Kim Jennie registró el 3.04% con 21.529 votos.

Jennie de BLACKPINK para The Best Face in The World 2020. Créditos: Entertainment_awards

The Best Face in The World 2020. Créditos: Entertainment_awards

Cabe mencionar, que el concurso ‘The Best Face in the World’, es uno que se realizó a la par y casi con los mismos participantes del TC Candler con su ‘The 100 most beautiful faces’, por ello es que se incluyeron a las polémicas figuras peruanas Ivanna Yturbe y Andrés Wiese.

