It’s okay to not be okay es uno de los dramas coreanos que esta próximo a estrenarse (según el cronograma de Netflix) y viene generando gran expectativa entre el público. Debido a su reciente auge los actores realizaron una conferencia de prensa (online) para contar detalles de sus personajes y las experiencias que vivieron durante su rodaje.

En medio de esta presentación, las declaraciones de Kim Soo Hyun y Seo Ye Ji acapararon la atención por los halagos mutuos que se hicieron. Como se sabe, ambos actores son pareja en la ficción.

Kim Soo Hyun y Soe Ye Ji, actores del dorama It’s okay to not be okay de Netflix. Créditos: TopDaily

El actor dijo sentirse muy emocionado y cómodo trabajando de la mano de su coprotagonista en It’s okay to not be okay.

“Normalmente nos sentimos cómodos uno con el otro, pero frente a la cámara, ella se convierte inmediatamente en Moon Young y me pone la piel de gallina. Eso me da energía y motivación”, declaró Kim Soo Hyun.

Kim Soo Hyun, actor del dorama It’s okay to not be okay de Netflix. Créditos: TopDaily

Por su parte, Seo Ye Ji también tuvo agradables palabras hacia su compañero de It’s okay to not be okay.

“Tal y como mencionó, es realmente cómodo cuando estamos juntos. Cuando actúa, está muy metido en su personaje y puedo sentir su energía. Solo me hace pensar que Kim Soo Hyun es el mejor”.

Soe Ye Ji, actriz del dorama It’s okay to not be okay de Netflix. Créditos: TopDaily

La sinopsis de dorama cuenta la historia de un trabajador de un centro psiquiátrico y una joven escritora de cuentos infantiles que sufre de trastorno de personalidad. Ambos terminan enamorándose, desafiando a su destino y sin imaginar todo lo que deberán superar para estar juntos.

Kim Soo Hyun y Soe Ye Ji, actores del dorama It’s okay to not be okay de Netflix. Créditos: tvN

It’s okay to not be okay se estrenará el próximo 20 de junio a las 9.00 p. m. (KST) a través del canal tvN. Mientras que en Perú y el resto del mundo su lanzamiento se realizará por medio de Netflix y estará disponible a partir de las 10.00 a. m..

