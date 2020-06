D.O y Xiumin de EXO conmueven en estreno online de musical militar

La faceta de actor de Do Kyungsoo vuelve a impactar a sus fans. El integrante de EXO protagoniza Return: The promise of the day, musical militar que realizó su primera función con el renovado elenco de su segunda temporada a través de una transmisión en vivo.

La producción de Insight cuenta la historia de Seung Ho, un soldado veterano de la guerra de Corea que regresa a las montañas de Dabu para buscar los restos de sus compañeros que perecieron en el campo de batalla. Las escenas de la obra se mueven entre el presente y el pasado para narrar la amistad del equipo antes de la tragedia.

En el elenco, el rol protagónico de la juventud de Seung Ho recae en Do Kyungsoo y Yoon Jisung. Xiumin, vocalista de EXO, interpreta al nieto del sobreviviente y se alterna con Lee Hong Ki (FTISLAND).

Debido a las medidas sanitarias contra la COVID-19, la producción teatral canceló sus funciones del 4 al 14 de junio y postergó su estreno con audiencia hasta el 16 del mes. Sin embargo, una colaboración con Naver hizo posible que la historia llegara totalmente gratis a cualquier parte del mundo.

En redes sociales, los espectadores destacaron la presencia escénica de D.O, quien ya tiene un nombre ganado en la actuación con su participación en doramas y películas taquilleras (Along with the gods y Swing Kids, por ejemplo).

No obstante, esta era la primera vez que Kyungsoo enfrentaba al teatro musical, y también la primera vez que se le oía cantar después de su ingreso al servicio militar.

“Sabía que 'Soo’ podía actuar, pero realmente lo hace bien. No ampliaré por los spoilers, pero la primera canción fue adorable. Luego de ello tuve que buscar pañuelos para secarme las lágrimas”, comentó un usuario en Reddit.

Por otro lado, Xiumin demostró el carisma que lo caracteriza en su interpretación, aún con gestos de ternura que contrastan con su edad real (30 años). “Es increíble cómo encaja como anillo al dedo como Hyun min”, acotaron.

