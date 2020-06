La subunidad SUPER JUNIOR-KRY lideró la lista mundial de iTunes por primera vez desde su debut tras haber lanzado su primer mini álbum titulado When we were us. Sin embargo, ese no es el único mérito que han tenido los artistas desde su comeback.

Los idols K-pop y su tema “When we were us” ocuparon el primer puesto en iTunes, en países como Perú, México, Malasia, Filipinas, Kazajsán, Colombia, Singapur, Taiwan, Tailandia, Vietnam, Japón, Chile, Guatemala, Nueva Zelanda, Rusia, Macao, Malta, Bahrein, Bolivia, Arabia Saudita, Sri Lanka, Suecia, Árabe Unido Emiratos, Omán, Ecuador, Egipto, Indonesia, Corea del Sur, Panamá y Hong Kong.

Otro de los logros que consiguieron Kyuhyun, Ryeowook y Yesung fue colocarse en los primeros puestos en Trending topic en Twitter con los hashtags: #WhenWeWereUs, #SUPERJUNIOR, #SuperJuniorKRY, #KRY1stMiniAlbum y #푸르게빛나던우리의계절.

Los idols K-pop también realizaron una transmisión en vivo por VLive, donde agradecieron a sus ELF por todo el amor que vienen recibiendo desde el anuncio de su regreso a los escenarios.

Lyrics “When we were us” de SUPER JUNIOR KRY

Meomchul su eobseossdeon uliui bichnadeon gyejeol

Gaseum gadeug alemdabge naelideon biwa

Myeoch beoneul dashi dolagado neol ango ana

Ulgo udeon palan yeoleumnal... geulium

“When we were us” de SUPER JUNIOR KRY en español

Nuestra temporada brillante que no pudimos detener

La lluvia cae maravillosamente por todo mi corazón

No importa cuántas veces regrese en el tiempo, te abrazaré

Los días de verano azul, donde ambos reímos y lloramos... Son una nostalgia

Estas son las canciones del mini álbum de SUPER JUNIOR KRY: “When we were us” (en hangul 푸르게 빛나던 우리의 계절), “Way to busan” (en hangul 부산에 가면), “The way back to you” (en hangul 너에게로), I can’t (en hangul 할 수 없는 일, Home (en hangul 기대) y Midnight story (en hangul 별의 동화).

