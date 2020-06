No por nada son considerados los vocalista principales de SM Entertainment. Kyuhyun, Ryeowook y Yesung de SUPER JUNIOR-KRY buscan transmitir todas las emociones en el MV “When we were us”. No hace falta ser ELF o saber coreano para dejarse embargar con los sentimientos que estos artistas profesan con sus voces.

Luego de cinco años la primera subunidad de Suju regresa a los escenarios con su primer mini álbum. El disco contiene seis canciones y los fans de los idols K-pop ya pueden adquirirlo completo tanto a través de la venta física o digital.

SUPER JUNIOR-KRY

Estos son los temas del mini álbum de SJ-KRY: “When we were us” (en hangul 푸르게 빛나던 우리의 계절), “Way to busan” (en hangul 부산에 가면), “The way back to you” (en hangul 너에게로), I can’t (en hangul 할 수 없는 일, Home (En hangul 기대) y Midnight story (En hangul 별의 동화).

Los ELF no se quedaron atrás y han posicionado a sus idols en los primeros puestos de trending topic de Perú y el mundo con los siguientes hashtags: #WhenWeWereUs, #SUPERJUNIOR, #SuperJuniorKRY, #KRY1stMiniAlbum y #푸르게빛나던우리의계절.

Ver MV “When we were us” SUPER JUNIOR-KRY en YouTube

PUEDE VER SUPER JUNIOR habla en español e invita a fans al Beyond Live

No solo el fandom ha apoyado el comeback de Kyuhyun, Ryeowook y Yesung, los miembros de SUPER JUNIOR también han utilizado sus redes sociales para promocionar el primer mini álbum de sus compañeros.

Choi Siwon fue más allá y realizó una transmisión en vivo del lanzamiento del MV “When we were us” en YouTube.

El actor y cantante se mostró muy orgulloso del talento de sus compañeros y no ocultó su emoción.

Asimismo, el popular Masi vio el disco físico de KRY y dijo sentirse conmovido por el regreso a los escenarios de sus compañeros.

Fuente: Only4Siwon

Post original: AQUÍ

Este es el video completo desde el canal oficial de Choi Siwon de SUPER JUNIOR en YouTube.

Como se recuerda la última presentación de SUPER JUNIOR-KRY fue un concierto en junio de 2015.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.