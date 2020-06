El 8 de junio, la cantante Jeongyeon, miembro de TWICE sorprendió a sus seguidores al realizar una transmisión en vivo por Vlive luego de varios meses. Esta fue la primera aparición en la plataforma streaming de la idol tras el exitoso lanzamiento del álbum “More and more”.

La artista de 25 años de edad se animó a conversar con sus ONCE y responder todo tipo de preguntas. Fue mediante esta dinámica que reveló haber sufrido una lesión en el cuello.

Todo empezó desde el regreso a los escenarios del grupo K-pop, cuando los diferentes programas musicales publicaron los performance de TWICE y fancam de las artistas en YouTube y otras plataformas de video.

Se subió los clips de todas las integrantes en el M!Countdown, Music bank e Inkigayo, excepto la de Jeongyeon.

Esto motivó que los ONCE iniciaran una campaña de reclamo ante la JYP porque consideraban que era una falta de respeto a la artista.

Pero el VLive de Jeongyeon aclaró esta incomodidad que sentía el fandom de TWICE, revelando que había sufrido una lesión en el cuello y que ella pidió a su empresa que no la filmaran para los fancam “porque no quiere mostrar un bajo rendimiento sobre el escenario debido al dolor”.

Durante la transmisión en vivo, la intérprete de K-pop contó que sufrió este daño mientras participaba en las grabaciones del MV “More and more”.

Jeongyeon dijo que sintió entumecimiento hasta las orejas y fue llevada al hospital de inmediato.

En tal sentido, una semana antes del comeback recibió el diagnóstico que tenía hernia de disco en el cuello. Incluso se reveló algunas fotografías de la cantante usando collarín.

Jeongyeon de TWICE sufrió lesión

Esta revelación provocó que los ONCE enviaran disculpas a JYP y mensajes de ánimo a Jeongyeon por su pronta recuperación.

Este es el video completo de la transmisión por VLive de Jeonngyeon de TWICE.

