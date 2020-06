El éxito a nivel mundial que ha tenido 2gether: the series es innegable, prueba de ello son los nuevo capítulos que tendrá. Y pese a que todos sus capítulos fueron emitidos a través de YouTube, un par de empresas (japonesa y filipina) han adquirido los derechos de transmisión en sus países.

Según informaron diversos medios asiáticos, el drama tailandés será el primero en ser proyectado oficialmente en Japón. Esto debido a la negociación que llegó GMM TV y Content Seven Co. Ltd. de Tokio.

2gether: the series. Créditos: Instagram de GMM TV.

El interés de esta compañía japonesa nació debido a que cada viernes desde febrero de 2020, 2gether: the series, producción protagonizada por Bright Vachirawit y Win Metawin se volvía trending topic en su país.

Content Seven Co. Ltd. de Tokio hizo el anuncio oficial a través de Twitter, aunque no ha fijado la fecha de estreno.

La traducción de este contenido lo realizó el fandom BrightWin Latinoamérica.

Por otro lado, un canal en Filipinas también anunció que también adquirieron los derechos de transmisión del drama tailandés protagonizado por Bright Vachirawit y Win Metawin.

El medio encargado de emitir todos los capítulos de 2gether: the series será Kapamilya, tal y como Dreamscape Entertainment lo confirmó desde su cuenta oficial en Instagram.

Al igual que en Japón, no se ha fijado una fecha de estreno del drama tailandés.

Kapamilya, es un nuevo canal filipino que iniciará sus transmisiones a partir del 13 de junio.

Tráiler de 2gether: the series

Capítulos sub español de 2gether: the series en YouTube

Si todavía no has visto 2gether: the series y eres amante de los dramas tailandeses, puedes hacerlo desde el canal oficial de GMM TV en YouTube.

