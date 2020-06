Haechan de NCT celebró sus 21 años el 6 de junio con una transmisión por VLive en la que compartió con sus fans cómo había pasado su día y los regalos que recibió de sus compañeros. Sin embargo, también tocó un tema serio para la seguridad suya y de sus amigos: el acoso de sasaengs.

Abriendo su corazón, el vocalista explicó que la situación era perjudicial no solo para él sino que el resto de integrantes de 127 o incluso de NCT Dream también sufría de estrés por las “fans” que hacen guardia fuera de su residencia.

“Esto es algo que me gustaría hablar, pero no a todos sino (va dirigido) a unas cuantas personas”, inició. “Honestamente, pasar tiempo con Czenies es divertido y me hace feliz. No importa de qué forma expresen su amor, lo aceptaremos con agradecimiento. Pero hay algunas personas esperando afuera de nuestro dorm (apartamento)”.

“Es realmente estresante. Honestamente es difícil lidiar con ello. Para ser honesto, incluso si hablo ahora, ellos seguirán viniendo. Porque les hemos pedido en persona (que se retiren), hemos pedido ayuda de otros pero no ha funcionado”, expresó con frustración.

Haechan precisó que su vivienda es el lugar donde tratan de descansar luego de sus agotadoras actividades. “Es inevitable sentirnos incómodos. Sé que les agradamos, pero lo que hacen ustedes es más inexplicable si dicen querernos”, argumentó. “Incluso hemos recibido quejas de nuestros vecinos pero lo único que podemos hacer es pedir disculpas”.

Sin embargo, el cantante no dejó de marcar la diferencia entre dichas sasaengs y los fans de NCT, pues para él no habría problema si encuentran a algún NCTzen en las calles por casualidad y tienen la oportunidad de entregar un autógrafo.

“Esto es acerca de una pequeña cantidad, se trata usualmente de 20 personas”, retomó sobre el caso. “Quiero que sepan que todos los miembros llevan gran estrés debido a ustedes, así que espero que no enorgullezcan de esto. Lo comento porque los integrantes tienen la misma opinión y me dieron su autorización para tocar el tema”.

