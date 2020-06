BTS: ARMY dona 1 millón de dólares para el movimiento Black Lives Matter

Lograron la meta en 24 horas. El fandom ARMY completó su propósito de reunir 1 millón de dólares en donaciones para la campaña Black Lives Matter tomando como referencia el aporte que hizo BTS y Big Hit el sábado 6 de junio.

La iniciativa de los fans de Bangtan llevó la etiqueta #MatchAMillion y se difundió por redes sociales incentivando a los fanáticos del grupo K-pop a hacer una donación personal para las entidades comunitarias y ONG que luchan contra el racismo.

Con la guía de la fanbase One in an ARMY, se preparó un sitio web para monitorear en tiempo real las donaciones recaudadas.

ARMY logra reunir un millón de dólares. Captura 07 de junio

“Al igual que BTS, hemos sido capaces de donar un millón de dólares para financiar fianzas para los que son arrestados mientras protestan contra la brutalidad policial, apoyar organizaciones lideradas por afroamericanos que luchan contra la injusticia en el sistema y para la salud física y mental de su comunidad”, expresaron en Twitter.

Estas son algunas de las organizaciones que recibirán la donación:

ARMY

BTS expresó públicamente su postura a favor del movimiento global #BlackLivesMatter el pasado 4 de junio con una publicación de Twitter.

“Estamos en contra de la discriminación racial. Condenamos la violencia. Tú, yo, nosotros tenemos derecho a ser respetados. Nos levantamos juntos”, escribieron en inglés y coreano.

Mensaje de BTS sobre George Floyd y #BlackLivesMatter

Su mensaje de solidaridad con la comunidad afroamericana superó el millón de interacciones a pocas horas de ser publicado.

