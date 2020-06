TWICE y su último álbum More & More están a pocas unidades de obtener el récord de ventas para los grupos femeninos de K-pop en la primera semana de lanzamiento. Sin embargo, algunos detractores del grupo habrían levantado rumores indicando la práctica de sajaegi en el registro de sus copias vendidas.

Sajaegi es un término coreano que refiere a “trucos irregulares” para favorecer las ventas físicas o posicionamiento digital de un artista y sus productos.

El primer día de venta para More & More fue el 2 de junio, con conteo oficial de 265.280 unidades vendidas, que superaba su récord personal con Feel Special (día 1: 154,028).

Sin embargo, ese día se registró un incremento de 100,000 copias en el lapso de una hora, incidente que fue el origen del rumor.

More & More: registro en Hanteo

Hanteo Charts, el registro oficial de ventas en Corea del Sur, emitió un pronunciamiento en su sitio web el 5 de junio descartando cualquier posibilidad de que hubiese fraude en las cifras que registra TWICE.

“Cerca de 100,000 álbumes que fueron reflejados en las ventas del 2 de junio alrededor de las 6 p. m. fueron legítimas y autorizadas por las tiendas de la familia Hanteo como Copan Global y Star One. Hemos verificado los datos de venta y no encontramos acciones sospechosas”.

El comunicado también precisó que “realizan esta aclaración luego de un riguroso proceso pues los datos de venta es un tema sensible que puede acarrear disputas legales”.

Actualmente, TWICE está a solo 25.000 unidades de superar el récord de ventas en primera semana para los grupos femeninos. La marca la ostenta el disco BLOOM*IZ de IZ*ONE con 356.000 copias.

