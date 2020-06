LIGHT, el fanclub de HIGHLIGHT, celebrará el 6 de junio un día muy especial, porque Dongwoon, uno de los vocalistas del grupo K-pop, cumplirá 29 años, (30 según el calendario coreano).

El cantante, modelo, bailarín y compositor no podrá festejar directamente con sus seguidores por encontrarse cumpliendo su servicio militar obligatorio como oficial de policía, el cual comenzó el 9 de mayo del 2019.

PUEDES VER Doojoon de HIGHLIGHT sale del ejército y envía apoyo a miembros que siguen en servicio

Dongwoon debutó en 2009 con el grupo K-pop B2ST / BEAST.

Nacido en Busan (Corea del Sur), Yoon Doo Joon es uno de los artistas que captó la atención casi inmediatamente desde su debut en 2009 con BEAST (B2ST para el mercado internacional).

Siendo convocado ese mismo año para participar en la comedia familiar de MBC, High Kick Through The Roof, protagonizada por Lee Soon Jae, Choi Daniel y Oh Hyun Kyung.

No obstante, Yoon Dong woon rechazó la oferta para concentrarse en su carrera en BEAST.

Sin embargo, siete años después surgió una agria disputa con la agencia que representaba al grupo, CUBE Entertainment, quienes finalmente se quedaron con los derechos sobre el nombre y canciones.

Sin desanimarse, los cinco integrantes Ki Kwang, Dong Woon, Doo Joon, Yo Seob y Jun Hyung se rebautizaron como HIGHLIGHT y formaron su propia compañía Around US Entertainment.

Además de su talento como cantante (que lo llevó a debutar en 2015 como solista en Japón con el mini-álbum ‘KIMISHIKA’), Dongwoon ha acrecentado su popularidad al participar de los programas de variedades y realitys más sintonizados como King of Mask Singer y Running Man. Incluso, cuenta con su propio fanclub denominado Swooners.

Con un año más aun por cumplir en el servicio militar, los fans a nivel global no dudan en enviarle sus saludos y cariños por su cumpleaños, esperando que a su regreso los sorprenda anunciando su incursión en la actuación, siendo hasta el momento uno de los pocos idols establecidos que no ha participado como actor en algún dorama.