La rapera coreano-americana Amber Liu se mostró furiosa en sus redes sociales tras las críticas de detractores que recibió cuando se pronunció sobre el caso de George Floyd y las protestas anti-racismo en Estados Unidos.

De acuerdo a las palabras de la integrante de F(x), los antis le enviaron amenazas de muerte y alusiones al suicidio. No contentos con ello, se descubrió que habían generado rumores acusándola de estar embarazada.

El pedido que titula “vayánse a la m***da”, expone su furia ante los comentarios maliciosos que recibe a pesar de involucrarse en el movimiento Black Lives Matter.

“Esto es estúpido. Si quieren la verdad, paren de juzgar las cosas fuera de contexto. He dicho por años que no soy perfecta y cometo errores. Mis disculpas son sinceras y estoy tratando de ser mejor (...) Estoy harta de ser agradable, así que no voy a desperdiciar mi tiempo explicando cosas a los haters que me apuntan y tuercen las cosas para acomodarlas a su narrativa.

Paren de hacerme perder el tiempo diciendo que me mate y dejen de distraer a la gente con tonterías porque hay cosas más grandes pasando en el mundo. Enfoquen su energía en algo productivo. Regresen cuando realmente quieran tener una conversación constructiva, porque estoy investigando y me gustaría hablar sobre BLM... y no estoy embarazada, así que cállense".

Este es su mensaje completo:

Amber Liu

La controversia inició cuando la cantante publicó un pedido para que la muerte de George Floyd sea juzgada como un homicidio de primer grado (premeditado con intencionalidad). Agregó un link con un formato de la petición y pidió a sus seguidores hacer lo mismo.

Amber Liu

No obstante, los activistas del caso han señalado que el cargo de homicidio de primer grado no es factible (a pesar de tener mayor pena de cárcel), pues no hay evidencia de premeditación y el acusado podría salir libre. Actualmente, el oficial Chauvin enfrenta cargos de homicidio en segundo grado.

Luego de ello, Amber eliminó su pedido asegurando que era su convicción personal, pero agradeció que se le haya mostrado otro punto de vista.

Sin embargo, sus detractores sacaron a la luz un video del 2019 donde la artista comentaba el caso de un hombre afroamericano que fue arrestado mientras comía un sándwich.

En aquella oportunidad, Amber precisó que el arresto era “merecido” por haber “confrontado” al policía. Cabe resaltar que en su momento, la intérprete de “Shake that brass” se disculpó por sus declaraciones al no conocer el contexto.

Con respecto al movimiento Black Lives Matter, el 3 de junio Amber también publicó un clip suyo asistiendo a una protesta en West Hollywood. Pero sus detractores no tardaron en acusarla de “falsa”.

A la vez, propagaron rumores de que Liu estaba embarazada usando fotos editadas de un popular portal de K-pop.

Amber Liu

Artículo falso sobre Amber Liu: es una foto editada que emula al portal de noticias Soompi.

Tras su fuerte respuesta a los críticos, Amber y su agencia aún no han hecho oficial si tomarán acciones legales por el ciberacoso del que fue víctima.

