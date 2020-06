La carrera de la actriz Park Han Byul se encuentra temporalmente suspendida, tras las declaraciones de su esposo Yoo In Suk ante el tribunal por el caso ‘Burning Sun’.

El ex CEO del fondo de inversiones Yuri Holdings compareció el 3 de junio ante el tribunal donde admitió que junto con su exsocio comercial, SeungRi, exintegrante de BIGBANG, conseguían prostitutas para clientes extranjeros.

Yoo In Suk, el esposo de Park Han Byul, era socio comercial con SeungRi de BIGBANG.

Las acusaciones contra Yoo In Suk incluyen malversación de fondos comerciales (Yuri Holdings manejaba financieramente al club ‘Burning Sun’), solicitud de prostitución, las violaciones de las leyes de negocios de alimentos, la violación del delito de restricciones económicas, etc.

Ante esta situación, la agencia que representa a Park Han Byul, Elrise Entertainment, compartió un comunicando señalando que “estarán esperando hasta la sentencia final. Al ver los resultados del juicio, ella decidirá personalmente qué hacer con sus actividades”.

La actriz Park Han Byul recibió críticas negativas por la inclusión de su esposo en un caso de prostitución.

A mediados de mayo, cuando se emitió la orden de arresto contra Yoo In Suk, su esposa, la actriz de los doramas Love in Sadness (MBC, 2019) y Different Sexes (2017), solicitó a través de una carta escrita a mano que no arresten a su esposo, señalando que no existía intención de fuga.

“Mi esposo no tiene intención de huir o evitar las consecuencias de esta situación actual. Tiene toda la intención de continuar participando diligentemente en la investigación sin ser detenido; lo prometo como esposa de él. Familia.”

Tras conocerse esto, los internautas se volcaron a la cuenta de Instagram de Park Han Byul, criticándola duramente por apoyar a su esposo. La actriz no respondió a esto y dejó de realizar actualizaciones en sus redes sociales.