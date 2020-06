El 3 de junio, la exintegrante del reality musical Produce 48 Go Yoo Jin publicó en sus stories de Instagram un mensaje anunciando que renunciaba a su sueño de convertirse en una estrella K-pop.

La declaración de la cantante y bailarina de 19 años parece ser una respuesta a los comentarios negativos que recibió tras aparecer en un streaming de BJ Ugaine (@ahfotlrp0675 ) en su canal de AfreecaTV.

Go Yoo Jin apareció como invitada en el canal de BJ Ugaine (@ahfotlrp0675 ) en AfreecaTV.

‘Beulbe-eonni’ inicia sin rodeos su mensaje anunciando que abandona su agencia, 8D Creative.

"Hola. Esta es Go Yoo Jin.

He dejado mi etiqueta. Quería debutar pero no salió bien como quería. Es un trabajo que requiere suerte y tiempo, y he experimentado muchas cosas malas y daños a mi salud mental, lo que me llevó a renunciar”.

La aprendiz de Blockberry Creative explica que no puede brindar detalles específicos sobre el tema, pero que lo hará más adelante, señalando que su periodo de trainee resultó duro y que tras ver frustrados sus sueños ha decidido ser una persona no pública.

Go Yoo Jin fue trainee de FNC Entertainment, JYP Entertainment y BlockBerry Creative.

“Fui aprendiz durante mucho tiempo y lo intenté muy duro, pero una vez que sentí que esto me estaba carcomiendo, todos los días fueron muy dolorosos".

"Así que renuncié a mi sueño de mucho tiempo y, aunque siento mucho lo de los fanáticos que me apoyaron y esperaron mi debut, creo que viviré mi vida como una no celebridad”.

Post de Instagram de Go Yoo Jin explicando que dejará su sueño de ser idol. 3 de junio, 2020.

Después de agradecer el apoyo de sus seguidores, Go Yoo Jin denunció que una persona no famosa se ha empeñado en dañar su imagen, haciendo un llamado público para que se detenga.

“Recibí mucho daño de una persona que no es una figura pública. Le pido que se abstenga de difundir rumores falsos. No tendré más remedio que recurrir a acciones legales en circunstancias extremas”.