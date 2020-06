Grand Bell Awards 2020: lista completa de ganadores

La edición número 56 de los Grand Bell Awards, también conocida como Daejong Film Awards se llevó a cabo este 3 de junio y fue organizada por The Motion Pictures Association of Korea.

Siguiendo con el protocolo de distanciamiento social por el rebrote de la COVID-19, la ceremonia se llevó a cabo sin público en el hotel Grand Walkerhill Seoul, con la participaci{on de Lee HWi Jae y Han Hye Jin como presentadores o MC.

Tal y como se esperaba la cinta Parasite fue la más premiada en la velada de los Grand Bell Awards.

La película de Bong Joon Ho obtuvo los siguientes premios Mejor película, Mejor director y mejor actriz de reparto.

A continuación, encontrarás la lista completa de ganadores del Grand Bell Awards:

-Mejor película: “Parásito”

-Mejor director: Bong Joon Ho por Parasite

-Mejor actor: Lee Byung Hun por Ashfall

-Mejor actriz: Jung Yu Mi por Kim Ji Young: born 1982

-Mejor actor secundario: Jin Seon Kyu por Extreme Job

-Mejor actriz de reparto: Lee Jung Eun por Parasite

-Mejor actor nuevo: Jung Hae In por Tune In for Love

-Mejor actriz nueva: Jeon Yeo Bin por After My Death

-Mejor director nuevo: Kim Bo Ra por House of Hummingbird

-Mejor planificación: Kim Mi Hye, Mo Sung Jin por Extreme Job

-Mejor guión: Han Jin Won, Bong Joon Ho por Parasite

-Mejor fotografía: Kim Young Ho por The Battle: Roar to Victory

-Mejor iluminación: Jeon Young Suk por Svaha: the sixth finger

-Premio técnico: Jin Jong Hyun (efectos visuales, por Ashfall

-Mejor montaje: Lee Kang Hee por Exit

-Mejor música: Jung Jae Il por Parasite

-Mejores vestimentas: Lee Jin Hee por The Great Battle

-Mejor dirección de arte: Seo Seong Kyeong por Svaha: the sixth finger

-Premio al logro: Shin Young Kyun

Presentaciones en el 56th Grand Bell Awards

