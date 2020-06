Tras ocho días de votación, Hyun Bin y Son Ye Jin ganaron la categoría de popularidad para actores y actrices en los 56 Baeksang Arts Awards, cuya ceremonia oficial se realizará el 5 de junio con transmisión para los fans de doramas y cine coreano a través de VLive.

La pareja protagonista de Crash landing on you se impuso a sus colegas en esta sección que solo determina ganadores en base a sus votos. La encuesta de popularidad se realizó desde el 26 de mayo hasta el 2 de junio en la app Tik Tok.

Son Ye Jin resultó ganadora en la categoría femenina con 1,65 millones de votos. Competía con IU (Hotel de luna), Kim Da Mi (Itaewon class), Jeon Mi Do (Hospital playlist) y Kim Hee Ae (The world of the married).

Por otro lado, Hyun Bin se coronó como el actor más popular con 1,51 millones de votos, superando a Ong Seong Woo (Moments of 18), Park Seo Joon (Itaewon Class), Kang Ha Neul (When the Camellia blooms) y Kim Heechul de Super Junior.

Baeksang Arts Awards: Categoría de popularidad.

Crash landing on you, dorama de tvN, fue uno de los proyectos más comentados al iniciar el 2020. Mostraba un argumento de ‘amor imposible’ entre una heredera surcoreana que por un accidente en su paracaídas aterriza en Corea del Norte y un soldado que la protege hasta regresar a su lugar de origen.

La química en pantalla de Hyun Bin y Son Ye Jin impulsó el éxito del dorama en audiencias locales e internacionales, pues se distribuyó por Netflix a países de Latinoamérica, Asia y Europa.

Crash landing on you

Además de este premio de popularidad, la pareja principal de CLOY está nominada a las categorías de Mejor actriz y Mejor Actor. El proyecto también compite por el premio a Mejor Drama de TV en los Baeksang Arts Awards 2020. La ceremonia será dirigida por Shin Dong Yup, Park Bo Gum y Suzy.