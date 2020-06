La plataforma de streaming Netflix se ha convertido en la casa de los mejores dramas coreanos y su variado catálogo lo demuestra. Tras el éxito absoluto del estreno de Boys over flowers, el mes de junio 2020 viene recargado de interesantes lanzamientos.

A continuación, te contamos los doramas que serán incluidos a partir del 1 de junio en el servicio, así como la sinopsis, actores, tráilers y fechas de estrenos.

Revolutionary love (Amor revolucionario)

Sinopsis: Revolutionary love cuenta la historia de un triángulo amoroso. Por un lado se encuentra, Byun Hyuk, un joven de familia acomodada que cansado de la vida de lujos que lleva decide mudarse a un barrio pobre, donde conocerá a Baek Joon, una mujer que realiza varios trabajos para poder pagar sus gastos, pese a haberse graduado de una buena universidad.

Todo empieza a complicarse cuando Je Hoon, un joven astuto que sueña con ser millonario se enamora de Baek Joon al igual que Byun Hyuk.

Actores de Revolutionary love:

-Choi Siwon como Byun Hyuk

-Kang So Ra como Baek Joon

-Gong Myung como Kwon Je Hoon

-Choi Jae Sung como Kang Soo, padre de Byun Hyuk

-Kyun Mi Ri como Yeo Jin, madre de Byun Hyuk

Fecha de estreno en Netflix: 1 de junio de 2020

Tráiler de Revolutionary love:

Introverted boss (Jefe Introvertido)

Sinopsis: Introverted boss o también conocido como Naeseongjeog-in boseu (hangul 내성적인 보스) narra la historia de Eun Hwan Ki, el CEO de una compañía de relaciones públicas. Debido a su personalidad tímida, ninguno de sus empleados lo conoce.

Para complicar esta situación por su personalidad, aparece Chae Ro Woon, quien planea desenmascarar a su jefe, sin imaginar que desencadenará todo tipo de situaciones.

Actores de Introverted boss:

-Yun Woo Jin como Eun Hean Ki

-Park Hye Soo como Chae Ro Woon

-Yoon Park como Kang Woo Il

-Gong Seung Yun como Eun Yi soo

Fecha de estreno en Netflix: 1 de junio

Tráiler de Introverted boss:

Dear my friends (Mis queridos amigos)

Sinopsis: Dear my friends o Dieo Mai Peulendeu (hangul 디어 마이 프렌즈) muestra la historia de unos jóvenes y unos veteranos lidiando con sus diferencias para convertirse en buenos amigos.

Actores de Dear my friends:

-Ko Hyun Jung como Park Wan

-Kim Hye Ja como Jo Hee Ja

-Na Moon Hee como Moon Jung Ah

-Go Doo Shim como Jang Nan Hee

Yoon Yeo Jung como Oh Choong Nam

Fecha de estreno en Netflix: 1 de junio

Tráiler de Dear my friends:

Good Doctor

Sinopsis: Good doctor o Goot Dakteo (hangul 굿 닥터) es la historia de amor entre Park Shi Ohn, un joven con autismo que se convierte en médico y es catalogado como un genio, y Cha Yoo Seo, una trabajadora de salud que ayuda a su compañero a lidiar con la difícil vida en el hospital.

Ambos empiezan a desarrollar sentimientos y esto desencadena diferentes y complejas situaciones.

Actores de Good Doctor:

-Joo Won como Park Shin Ohn

-Moon Chae Won como Cha Yoon Seo

-Joo Sang Wook como Kim Do Han

-Kim Min Seo como Yoo Chae Kyung

Fecha de estreno en Netflix: 29 de junio

Tráiler de Good Doctor:

Angel’s last mission: love

Sinopsis: ‘Angel’s last mission: love’ o ‘Dan: Hanaui Sarang’ (hangul 단, 하나의 사랑) narra la historia de Lee Yeon Seo, una joven bailarina de ballet que tuvo que administrar la empresa de talento de sus fallecidos padres.

Al ser dueña de una increíble fortuna creció siendo cínica, arrogante y desconfiada en el amor hasta que conoce a Kim Dam, un ángel que llega a la tierra para ayudarla a conseguir a su alma gemela.

Las cosas se complican más cuando Kim Dam descubre que empieza a tener fuertes sentimientos hacia Lee Yeon Seo.

Actores de Angel’s last mission: love:

-Shin Hye Sun como Lee Yeon Seo

-Kim Myung Soo o L como Kim Dam

Fecha de estreno en Netflix: 15 de junio

Tráiler de Angel’s last mission: love:

It’s okay to not be okay

Sinopsis: It’s okay to not be okay o Saikojiman Gwenchana (hangul 사이코지만 괜찮아) relata la historia de Moon Kang Tae, un trabajador de un hospital psiquiátrico, y Go Mun Young, una famosa escritora de cuentos infantiles que está internada por un trastorno de personalidad, antisocial.

Ambos no creen en el amor, pero al conocerse empezarán a desarrollar sentimientos que nunca imaginaron que iban a aflorar.

Actores de It’s okay to not be okay:

-Kim Soo Hyun como Moon Kan Tae

-Seo Ye Ji como Go Mun Young

Fecha de estreno en Netflix: 20 de junio

Tráiler de It’s okay to not be okay:

