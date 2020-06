Con una melodía tropical y gran coreografía, TWICE hizo su comeback con su noveno mini álbum “More & more”. Tal y como había anunciado JYP Entertainment en el mes de abril, el MV del tema principal fue liberado en YouTube a las 4 a. m. (hora Perú), así como en otra plataformas de video y música.

El videoclip del grupo K-pop dura cuatro minutos y nos muestra una temática del jardín del Edén y una estética completamente diferente a la vista en el MV “Feel special”.

PUEDES VER Dahyun de TWICE: la historia de la idol multifacética

Todo sobre el comeback de TWICE con "More & more".

“More & more” de TWICE fue compuesta por Uzoechi Emenike, Justin Tranter, Julia Michaels y Zara Larsson, y las letras fueron escritas por Park Jin Young (dueño de la JYP) y BIBI.

Otras de las canciones que forman parte del noveno mini álbum fueron compuestas o escritas por miembros del grupo. El tema “Make me go” fue escrita por Nayeon, mientras que “Sweet summer day” por Jeongyeon y el rap por Chaeyoung.

Aquí puedes ver el MV “More & more” de TWICE en YouTube.

El tema principal de TWICE se mantiene en los primeros puestos en Spotify y iTunes a nivel global.

Los ONCE vienen utilizando los siguientes hashtags para celebrar el lanzamiento del nuevo disco de sus idols.

YouTube: #MOREandMORE

TWITTER: #MOREandMORE

Posterior al lanzamiento de “More & more”, las miembros de TWICE grabaron un video para agradecer la acogida que tuvo el MV en las primeras horas de estreno.

TWICE en TikTok

Asimismo, Jihyo, Momo, Nayeon, Sana, Mina, Tzuyu, Dahyun, Yeongjeon y Chaeyoung lanzaron oficialmente su challenge en TikTok.

Este reto consiste en grabarse bailando el extracto del coro de la canción y subirlo a la red social con los siguientes hashtags: #TWICE #트와이스 #MOREandMORE #moreandmoretwice

PUEDES VER TWICE revela el tracklist de su noveno mini álbum More & More

Lyrcis de “More & more” TWICE

Do you feel me

Niga nal wihan saramirago mitni

Only for me, only for me

Ganjireoun mareun gudi haji anhado neon

Cause you know me, you know me

Ne gwireaul jakku magado

Nareul meolli mireonaedo

Naegeseo meoreojyeodo (jeo meolli) No no

PUEDES VER TWICE: Jeongyeon y Tzuyu se convierten en voluntarias para albergue de animales

“More & more” de TWICE en español

Me sientes

¿Crees que eres el indicado para mí?

Solo para mi, solo para mi

No hay necesidad de decir esas cosas blandas

Porque me conoces, me conoces

Aunque te niegues a escucharme

Aunque trates de alejarme

No podrás apartarte de mi. No no

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.