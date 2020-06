Park Bo Gum solicitó ingresar a la Marina a finales de agosto

El 2 de junio (KST), la agencia que gestiona a Park Bo Gum, Blossom Entertainment, confirmó que este realizó un día antes una entrevista en la Sede Naval en la ciudad de Gyeryong, para iniciar su servicio militar en la Marina.

Blossom Entertainment informó que de aceptarse la solicitud del actor coreano de 26 años, este iniciaría su servicio militar el 31 de agosto.

El actor coreano Park Bo Gum solicitó ingresar al área cultural de la Marina.

De igual forma, la agencia señala que todos los trámites se hicieron en silencio, siendo conocido solo por algunos funcionarios de la compañía.

“Debido a que hizo todo en silencio, solo un puñado de personas lo saben incluso en la agencia. Aunque puede haber muchos que tengan curiosidad, la situación cambiará dependiendo del resultado, por lo tanto, comprenda que es difícil revelar detalles en este momento".

Específicamente, Park Bo Gum estaría interesado en ingresar al Equipo de Promoción Cultural de la Armada, para aprovechar sus habilidades de canto y piano, así como sus estudios en la Universidad Myongji en el departamento de Cine y Música.

Mientras tanto, el protagonista de Encounter (2019) se encuentra próximo a estrenar su último trabajo en el dorama juvenil Record of Youth (tvN, 2020).

Esta producción también conocida como Youth Record y A Record of Youth, está programada para empezar a emitirse en julio.

Acompañando a Park Bo Gum en el papel protagónico está la actriz Park So Dam, quien participó en la galardonada película Parasite, y con Record of Youth regresa al mundo de los kdramas después de cuatro años de actuar en Cinderella and Four Knights (tvN, 2016).

Parl Bo Gum y Park So Dam protagonizan el dorama Record of Youth (tvN, 2020).

En cuanto a Park Bo Gum, aparte del dorama de tvN, tiene programado estrenar dos películas: Seo Bok y Wonderland.

