El 1 de junio, Jang Geun Suk fue presentado como invitado al programa “Kim Young Chul 's Power FM", en su actividad tras obtener la baja de su servicio militar obligatorio el 29 de mayo.

El actor de 32 años explicó cómo era su rutina de trabajo como servidor público, comentando que llegó a subir de peso durante el primer año.

“Me despertaba a una hora determinada y luego me iba a casa después del trabajo. Permanecía sentado mucho tiempo y aumenté de peso. Pensé que esto no estaba bien, así que he estado haciendo ejercicio todos los días desde hace un año".

Recordando sus trabajos pasados, Jang Geun Suk mencionó el impacto que significó su participación en el dorama Beethoven Virus (MBC, 2008), donde compartió el protagónico con Kim Myung Min y Lee Ji Ah.

"A los hombres les gustó. Solían odiarme, pero con (este trabajo) les comencé a gustar".

No obstante, Jang Geun Suk escogió al drama histórico Hwang Jin Yi (KBS2, 2006) como el más significativo en su carrera.

"Todos mis trabajos son preciosos. En ese momento, pude refrescarme al pasar de un actor infantil a un actor adulto a través de este drama”.

Con respecto a sus planes futuros, Jang Geun Suk reflexionó que antes dejaba pasar algún tiempo antes de emprender un proyecto, pero ahora ha decidido actuar más seguido.

“Me sentí mal por mis fanáticos por aparecer en una producción una vez cada pocos años. Si un actor no actúa, ¿cómo puede seguir siendo actor? Quiero protagonizar continuamente producciones".

Para finalizar, el protagonista de You’re Beautiful (SBS, 2009) y Beautiful Man (KBS2, 2013) expresó el deseo de ampliar su rango como artista.

“No tengo miedo de romperme y arruinarme cuando hago algo. Puedo prepararme para un nuevo look. No digo que vaya a descarrilar. Soy actor, pero quiero desafiarme con [todo] hasta producir programas de variedades”.

