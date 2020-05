WayV se prepara para el lanzamiento de su primer álbum de larga duración “Awaken The World”

El grupo WayV (sub-unidad del NCT) confirmó la fecha de su comeback para el 9 de junio con su primer álbum de larga duración “Awaken The World", que incluirá 10 temas.

A través de sus redes sociales oficiales en Instagram y Twitter, la agrupación de SM Entertainment reveló a su fandom WayZenNi, el nuevo concepto oscuro y urbano.

En el photo teaser grupal con todos los integrantes del grupo K-pop (Xiao Jun, Ten, Win Win, Kun, Lucas, Yang Yang y Hendery), estos aparecen de pie portando en un letrero con su nombre colgado de su cuello con cadenas, como si de una ‘foto policial’ se tratara.

La publicación del 31 de mayo también incluye un video conceptual titulado ‘Mugshot’, con la misma estética que la foto grupal.

Días antes, WayV compartió un clip de la letra 'V', que servía para acompañar el anuncio de un evento promocional para ‘Awaken The World’, a ejecutarse desde la medianoche del 1 al 7 de junio (CST).

Desde su debut con su primer single digital "The Vision”, realizado el 17 de enero del 2019, la agrupación liderada por Kun ‘Dandan’ ha experimentado un crecimiento exponencial llegando a ocupar el primer lugar en la “Lista de álbumes principales de iTunes” con su mini-álbum, Take Off , en 30 países.

Un récord que estableció precedentes para un grupo idol masculino procedente de China. En ese sentido, se espera que “Awaken The World" mantenga la racha y se convierta en un éxito en los principales charts musicales.

PUEDES VER VICTON lanza nuevos teasers en la víspera de su comeback con ‘Mayday’

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.