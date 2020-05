Han So Hee: “The World of the Married cambió mi vida”

El éxito sin precedentes del dorama The World of the Married ha convertido a sus protagonistas en las estrellas del momento. Entre ellas, destaca Han So Hee con su difícil papel como la amante de Lee Tae Oh.

La actriz de 25 años participó de una entrevista con Korea Herald, donde se muestra asombrada por la respuesta de la audiencia al dorama.

“Mi vida ha cambiado por completo. No creo que esto sea algo que haya logrado por mí misma. Sin embargo, estoy agradecido por toda la atención, aunque también soy consciente de la carga que conlleva".

Yeo Da Kyung (Han So Hee) y su madre Eom Hyo Jung (Kim Sun Kyung) en una escena del The Married Life (jTBC, 2020).

Hablando sobre Kim Hee Ae y Park Hae Joon, la pareja protagonista de The World of the Married, Han So Hee aceptó que se sintió nerviosa al actuar junto a ellos, debido a su basta experiencia.

En ese sentido, relató cómo era trabajar al lado de veterana actriz Kim Hee Ae, y cómo se dejaba llevar por el flujo que emanaba.

“Kim venía lista para grabar, perfectamente configurada como Sun Woo. Estaba tan concentrada que no podía conversar fácilmente con ella. Solo tenía que seguir su flujo […] Además, Kim reaccionaba a mis acciones incluso cuando la cámara no estuviera sobre ella para ayudarme a levantar mis emociones".

Ji Sun Woo (Kim Hee Ae) y Yeo Da Kyung (Han So Hee) en una escena del The Married Life (jTBC, 2020).

Uno de los puntos fuertes de The World of the Married fueron las atrevidas escenas entre Han So Hee y Park Hae Joon.

Para la actriz no resultaba sencillo, y necesitó orientación de su compañero y el director, Mo Wan Il.

“Antes de grabar, habíamos practicado las escenas íntimas varias veces. En lugar de presentarlo como obsceno, el director quería que la relación entre los dos personajes pareciera realmente enamorada”.

“Al principio, me pareció vergonzoso, pero Park Hae Joon me dijo que pensara como si estuviéramos filmando una secuencia de acción. El conjunto de pasos para esas escenas ya estaba establecido y solo teníamos que seguirlos tal como están”.

Lee Tae Oh (Park Hae Joon) y Yeo Da Kyung (Han So Hee) en una escena del The Married Life (jTBC, 2020).

Advirtiendo que no desea ser encasillada en el papel de Yeo Da Kyung, la actriz expresa que elegirá su siguiente rol por el desafío que representa actuarlo, y no por qué tan grande sea.

“Me gustaría asumir un trabajo que agregaría algunos atributos más a mis habilidades de actuación, incluso si es de poca importancia. Además, creo que necesito separarme de Yeo Da Kyung antes de pasar al siguiente trabajo”.

