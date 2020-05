Sorry Sorry es uno de los temas más icónicos de Super Junior. Al parecer, ni siquiera las mascotas son inmunes a su adictiva melodía, como sucedió en el episodio de Knowing Bros donde un loro de la actriz Park Ha Na sorprendió al moverse con el ritmo de la canción.

Park Ha Na, protagonista del dorama Apgujeong Midnight Sun, apareció en el programa de variedades de JTBC junto a sus colegas Jang Geun Won (Itaewon Class) y Lee Hak Joo (The world of the married. Este especial de “villanos de drama” estuvo colmada de anécdotas entre el panel de comediantes y los invitados.

Una de ellas sucedió con las mascotas de la actriz, un par de loros que se llaman Nana y Kuku. Debido a que les ha criado en casa, las aves estaban cómodas aún con la atención que recibían y fueron bastante dóciles.

“Nana baila Sorry Sorry”, comentó la actriz y procedió a mostrar un video de su mascota moviéndose al ritmo de la canción.

Mientras hablaban, el loro convirtió al estudio en una explosión de risas mientras hacía una versión peculiar de la coreografía de la canción de SUJU. Incluso Heechul, integrante del grupo K-pop celebró que el ave siguiera naturalmente el ritmo. El video se ha hecho viral entre el fandom ELF.

En la coreografía de “Sorry Sorry”, uno de los pasos clave del coro es el movimiento bounce ‘arriba y abajo’ mientras las manos de los idols hacen un gesto de disculpa. Esta es la versión original:

