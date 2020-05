El 31 de mayo, el grupo rookie de K-pop NATURE compartió en su cuenta de Instagram una imagen teaser anunciando su regreso con ‘NATURE WORLD: CODE M’.

Este sería el tercer mini álbum del grupo de n.CH Entertainment, después de seis meses del lanzamiento de ‘NATURE WORLD: CODE A’, el 12 de noviembre del 2019.

PUEDES VER VICTON lanza nuevos teasers en la víspera de su comeback con ‘Mayday’

En la fotografía grupal aparecen U Chae, Lu, Haru, Chae Bin, Sae Bom, So Hee y Sunshine, siendo evidente para LEAF (el fanclub de NATURE) la ausencia de Loha.

El grupo rookie NATURE anuncia su regreso con una imagen teaser para "Nature World: Code M."

Al respecto, la agencia del grupo informó que Kang Ye Jin (nombre real) decidió no participar en todas las actividades referentes a ‘NATURE WORLD: CODE A’ por razones de salud.

Por otro lado, el photo teaser revela que el lanzamiento de ‘NATURE WORLD: CODE M’ se realizará el 17 de junio.

La bailarina y vocalista LOHA decidió no participar en NATURE WORLD: CODE M por razones de salud.

NATURE en Girl’s World

La agrupación liderada por Im Ha Young ‘Lu’ participó en el OST del dorama Girl’s World (Naver TV, 2020) con el single “Oh my gosh”, lanzado el 1 de mayo.

Un tema con sonido refrescante y cuya letra expresa las luchas que enfrentan las protagonistas del webdrama en tópicos como la adolescencia, amistad, carrera profesional, entre otros.

Por otro lado, el reparto de Girl’s World (actualmente en emisión) incluye a los idols K-pop Arin, vocalista y maknae de OH MY GIRL, Kim Do Ah de FANATICS y su sub-unidad FLAVOR, junto a VIINI, rapero del desaparecido grupo proyecto JBJ.

PUEDES VER Canción de BLACKPINK y Lady Gaga rompe récord de Fifth Harmony

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.