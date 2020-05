El actor Ahn Bo Hyun apareció como invitado en el programa Ask Us Anything de JTBC, emitido el 30 de mayo, donde entre otros temas habló de su relación con el protagonista de Itaewon Class, Park Seo Joon.

Kang Ho Dong, uno de los MC (maestros de ceremonia) del programa, aprovechó la presencia del actor de 32 años para hablar de los rumores sobre sobre una mala relación entre ambos actores durante las grabaciones del dorama.

“Escuché algunas conversaciones detrás de escena de que a Ahn Bo Hyun realmente no le gustaba tanto Park Seo Joon en la vida real”.

El comediante Lee Soo Geun, presente en el panel, intervino afirmando que él también escuchó esos rumores.

Ante esto, Ahn Bo Hyun preguntó: “¿De qué están hablando?”

Ahn Bo Hyun apareció como invitado en el programa “Ask Us Anything” de JTBC. 30 de mayo, 2020.

Entonces, Kang Ho Dong contó un supuesto hecho ocurrido durante las grabaciones de Itaewon Class.

“Escuché que estaba filmando una escena con Park Seo Joon y el director no les dio la misma oportunidad [para filmar tomas múltiples]. Hubo rumores en la esfera del drama de que eso hizo ver a Bo Hyun de la manera incorrecta”.

El aludido respondió rápidamente negando que exista una mala relación entre ambos y asegurando que, por el contrario, se llevan muy bien.

“Esta es la primera vez que escucho esto. Por el contrario, tengo la misma edad que Seo Joon y somos muy buenos amigos”.

No obstante, aclaró que ese incidente en realidad si pasó pero los hechos se descontextualizaron para hacerlos ver de manera negativa.

“Cuando estaba actuando como el villano [Jang Geun Won], sentí que no había hecho suficientes tomas, pero inmediatamente me dio el visto bueno [ y siguió adelante]. Sentí que me había faltado y quería intentar filmar la escena una vez más, pero él dijo: ‘Está bien, ¡la próxima escena!’".

Sin embargo, cuando el director filmó a Seo Joon, pasó mucho tiempo haciendo la misma escena. Así que juguetonamente le dije: ‘Usted filmó a Seo Joon por mucho más tiempo que yo’. Pero lo dije en broma, frente a Seo Joon”.

En Itaewon Class, Park Seo Joon interpretó al protagonista Park Sae Ro Yi, mientras que Ahn Bo Hyun fue el villano Jang Geun Won.

Más adelante, Ahn Bo Hyun reiteró que se lleva bien con Park Seo Joon e incluso se vieron recientemente.

“Somos muy cercanos. Él vive al otro lado de la calle de mí. Incluso nos encontramos hace una semana. Todos hemos estado pasando el rato incluso después de que terminó el drama”.

Ahn Bo Hyun y Park Seo Joon durante las grabaciones del dorama Itaewon Class (jTBC, 2020)

