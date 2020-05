Big Hit Entertainment, agencia que gestiona a BTS, emitió la tarde del 31 de mayo (KST) un pronunciamiento oficial sobre la controversia generada alrededor de la canción “What Do You Think?” de Suga.

El tema perteneciente al mixtape “D-2” de Augst D (nombre de solista de Yoongi) contiene un sample que ha desatado polémica y sirvió para cuestionar el trabajo del idol K-Pop.

Un sample es una muestra de sonido extraído o grabado en cualquier tipo de soporte que es reutilizado como pieza musical.

En el caso de “What Do You Think?” se utilizó un sample tomado de un discurso de James Warren ‘Jim’ Jones, fundador de la secta Templo del Pueblo, pronunciado en 1977.

El líder de este culto estadounidense supuestamente incentivó, a través de sus sermones, el suicidio colectivo de 917 miembros de la comunidad Jonestown, el 18 de noviembre de 1978.

Tras ser conocido el hecho en redes sociales (30 de mayo), algunos usuarios consideraron “insensible” el uso del sample por parte de Suga. Luego de algunas horas, el tema llegó a los netizens de Corea del Sur.

Ante este contexto, la agencia Big Hit Entertainment aclaró que el uso del material se hizo sin ninguna intención secreta como se especuló.

“El sample vocal del discurso en la introducción de la canción “What Do You Think?” en el mixtape fue seleccionado sin ninguna intención especial por el productor que trabajó en la pista, que desconocía la identidad del locutor y usó su voz para la atmósfera general de la canción”.

De igual forma, Big Hit reconoce que hubo desidia en el proceso de revisar el origen del sample.

“Tanto en los procesos de selección como de revisión, cometimos un error al no reconocer lo inapropiado del contenido e incluir la muestra en la canción”.

Continuando con su comunicado, la agencia de los Bangtan Boys pidió disculpas, además de anunciar que Suga se encuentra avergonzado por lo ocurrido y que el sample será eliminado de la canción que volverá a ser lanzada.

Comunicado de Big Hit Entertainment sobre la controversia en mixtape de Suga (BTS). 31 de mayo, 2020.

