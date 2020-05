Lee Hak Joo, de The world of the married, elegido para el dorama Private Life

El actor Lee Hak Joo vive uno de los mejores momentos de su carrera tras haber figurado en el reparto de The world of the married; ahora confirma su participación en Private Life, su tercer dorama en lo que va del 2020.

En esta nueva producción Lee Hak Joo compartirá roles junto a Seohyun, la llamada ‘Angel Maknae’ del grupo K-pop Girls’ Generation (SNSD).

PUEDES VER Boys over flowers: todas las versiones existentes del dorama de Lee Min Ho

En Private Life Lee Hak Joo compartirá roles con Seohyun, del grupo K-pop Girls’ Generation.

Junto a ellos también estará otro actor de The world of the married, Kim Young Min quien dio vida al infiel Son Je Hyuk.

Completan el reparto de Personal Life (título alternativo) los actores Go Kyung Pyo y Kim Hyo Jin.

En Private Life, Lee Hak Joo interpretará el papel de un detective llamado ‘Myung Hyun’.

La trama contará la historia de una familia de estafadores que termina enredada en una confrontación a gran escala con una corporación.

Kim Young Min, Go Kyung Pyo y Kim Hyo Jin completan el elenco de Private Life.

Lee Hak Joo en Sweet Munchies

El 25 de mayo, el actor de 31 años participó de la conferencia de prensa de la nueva comedia romántica de JTBC, donde actúa al lado de Jung Il Woo y Kang Ji Young, exintegrante de KARA.

En el evento, Lee Hak Joo explicó cómo se siente con cada nuevo proyecto que afronta, en este caso Sweet Munchies.

Sweet Munchies, Jung Il Woo, Kang Ji Young, Lee Hak Joo

“Siento mucha presión sobre el papel que estoy desempeñando ahora. Lo que quiero mostrar a través de este drama es cómo las personas rompen los muros cuando establecen barreras para sí mismas que no se pueden cruzar", precisó.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.