Musical militar con Xiumin y D.O de EXO posterga su función de estreno

El esperado musical militar “Return: The promise of the day” ha decidido reprogramar su estreno debido al incremento de casos de COVID-19 en Seúl. La obra teatral generaba expectativa al contar entre el elenco a dos integrantes de EXO: Xiumin y Kyungsoo.

Como argumento, el musical acompañaba a un grupo de soldados que regresan a un antiguo campo de batalla determinados a buscar los restos de héroes, quienes se sacrificaron para proteger a Corea del Sur durante la guerra.

Dentro del reparto de actores, el rol del protagonista en su juventud era compartido entre D.O de EXO y Jisung, ex Wanna One.

Otros artistas K-pop que participarán son Xiumin, Lee Hong Ki (FTISLAND), Sungyeol de INFINITE, Sejeong de Gugudan y los actores Kim Min Seok, Lee Jung Yul, Lee Gun Myun, entre otros.

Originalmente, la programación de funciones iba desde el 4 de junio hasta el 12 de julio en el Woori Art Hall del Parque Olímpico de Seúl. Como prevención, la producción había explicado las medidas de higiene que seguirían y el control del aforo del teatro.

No obstante, debido a que los casos diarios del nuevo coronavirus volvieron a subir en Corea del Sur (superan los 70), las autoridades del área metropolitana han tomado medidas más estrictas para prevenir un rebrote.

Por ende, la compañía Insight Entertainment comunicó que las funciones del musical sufrirían cambios. “Estamos cancelando las actuaciones entre el 4 de junio y el 14 de junio. El estreno de la obra se posterga hasta el 16 de dicho mes”.

Fotos oficiales de “Return: The promise of the day”

Musical Return: Xiumin de EXO

Musical Return: Do Kyungsoo de EXO

Musical Return: Lee Hongki de FTISLAND

Musical Return: Yoo Jisung, ex integrante de Wanna One