Doramas: ¿Qué dramas coreanos se estrenan en junio?

En junio, The King: Eternal monarch junto a otro puñado de doramas llegará a su fin dejando a una audiencia huérfana, en busca de conocer nuevos personajes e historias que los atrapen.

A razón de ello, grandes cadenas como MBC, SBS y tvN, ya han confirmado las fechas de estreno de sus nuevos kdramas de géneros tan variados como la comedia romántica, fantasía y misterio, entre otros.

My Unfamiliar Family

Fecha de estreno: 1 de junio

Con 16 episodios, tvN cuenta la historia de los miembros de una familia, que con el tiempo se vuelven extraños entre ellos, mientras estrechan lazos con otras personas que los rodean.

El reparto estelar del dorama está encabezado por las actrices Han Ye Ri y Choo Ja Hyun, junto al actor Shin Jae Ha.

Backstreet Rookie

Fecha de estreno: 12 de junio

Una comedia romántica (con algo de acción) que narrará el reencuentro después de cuatro años del dueño de una tienda de conveniencia con una estudiante universitaria, con la que anteriormente tuvo un flirteo en su época de alborotadora.

Ji Chang Wook interpreta a Choi Dae Hyun, el dueño de la tienda y su nueva empleada será Jung Saet Byul (Kim Yoo Jung).

It’s Okay to Not Be Okay

Fecha de estreno: 20 de junio

La cadena tvN presenta este kdrama de fantasía y romance entre un empleado de una sala psiquiátrica y una escritora de literatura infantil, con un trastorno de personalidad antisocial.

Psycho But It’s Okay (uno de sus títulos alternativos) está protagonizado por Kim Soo Hyun como Moon Kang Tae y Seo Ye Ji en el rol de la inestable Go Mun Young.

Con esta producción el actor Kim Soo Hyun regresa a los roles protagónicos después de protagonizar en 2015, The Producers (KBS2), al lado de Gong Hyo Jin, IU y Cha Tae Hyun.

¿Dónde ver doramas online gratis?

Además de las plataformas de pago como Netflix y VIKI, existen páginas web como DoramasMP4.com, Estrenosdoramas.co y Doramasvip.com que ofrecen las últimas producciones en estreno en su idioma original y subituladas de forma gratuita.

