El dorama The king: Eternal monarch altera el cronograma de sus episodios a solo un par de semanas del final. SBS anunció que este viernes no habrá transmisión de la historia protagonizada por Lee Min Ho y Kim Go Eun.

La programación normal del Kdrama liberaba dos capítulos cada fin de semana, lo que luego se refelejaba en Netflix, plataforma oficial para su distribución internacional.

Sin embargo, el viernes 29 SBS reemplazará a The King Eternal Monarch por la película Contagio (2011). De acuerdo a un medio local, el canal surcoreano decidió alterar la programación para generar consciencia de los nuevos casos de COVID-19 en el país.

Contagio (2011)

“A través de Contagio, examinaremos como la raza humana lidia con los virus y llamaremos la atención sobre la COVID-19. Podría aproximarse una crisis otra vez pues el número de pacientes confirmados (en Corea) se ha elevado en dos días seguidos”, declaró una fuente del canal a TV Report.

La cinta de Warner Bros con Matt Damon, Jude Law, Kate Winslet y Laurence Fishburne muestra a un grupo de expertos que intentan controlar la propagación de un nuevo virus que afecta al mundo.

El episodio 13 de The king: Eternal monarch se ha pospuesto para el día sábado 30 y mantiene su horario de emisión para las 10 p. m. (KST)

The king: Eternal monarch en Netflix

Debido a que la emisión del dorama se actualiza en simultáneo entre el canal local (SBS) como en la plataforma internacional, Netflix también cambió el cronograma de El rey: Eterno monarca. El estreno de nuevos episodios se retoma el sábado 30 de mayo.

The king: Eternal monarch - Ep 13 en Netflix

Con estas modificaciones a solo cuatro capítulos de conocer el desenlace de la enigmática historia del rey Lee Gon, el esperado episodio 16 llegará a las pantallas el 12 de junio, una semana después de lo planificado inicialmente.