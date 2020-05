FESTA 2020: conoce el cronograma de actividades por el aniversario de BTS

Se aproxima junio, mes de aniversario de BTS, lo que significa que el fandom ARMY está a puertas de celebrar el FESTA 2020. Este es un evento conmemorativo que durará hasta el 13 de junio, fecha de debut de los artistas surcoreanos.

Este 2020, el aniversario tiene un simbolismo especial pues los Bangtan Boys cumplen siete años de carrera musical, número que también representa la cantidad de miembros que son y que además fue usado en su último comeback Map of the soul: 7.

Big Hit reveló un primer teaser el 28 de mayo y 24 horas más tarde dio a conocer por fin el calendario de actividades para el FESTA 2020. Si perteneces al fandom, asegúrate de prestar mucha atención a cada lanzamiento.

¿Qué es el FESTA?

Durante los primeros días de junio, BTS libera contenido inédito para los fans. Estos pueden ser sesiones de fotos especiales, MV de alguna canción b-side, dance practice (prácticas de baile), covers o colaboraciones entre los miembros.

Calendario del FESTA 2020

Este 2020, el FESTA inicia el 1 de junio con novedades diarias (excepto el 6 de junio) hasta el 13. Lo usual es que el contenido salga a la luz a la medianoche en Corea del Sur (en Perú equivale a las 10 a. m. del día anterior) ¡A esperar las publicaciones de la cuenta de BTS!

FESTA 2020: BTS

1 de junio: Ceremonia de apertura

2 de junio: Retrato familiar por el aniversario de BTS

3 de junio: Video de coreografía 1

4 de junio: Colección de fotos de BTS 19/20

5 de junio: Still with you

7 de junio: BTS perfil 1 (imagen)

8 de junio: Video de coreografía 2

9 de junio: ‘Answer: 3 unidades de BTS’ (foto y video)

10 de junio: BTS perfil 2 (imagen)

11 de junio: Map of the song: 7 (video)

12 de junio: ‘We are Bulletproof: The Eternal’

13 de junio: 방탄생파 Fiesta de cumpleaños de BTS (video)

Bang Bang Con: The Live

El 14 de junio, luego del aniversario de BTS, la fiesta continúa con BANG BANG CON The Live, el concierto en vivo que preparan los Bangtan Boys. La transmisión se realizará por la plataforma Weverse, app en la que también se puede adquirir el ticket virtual para no perderte el evento.