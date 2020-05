¡Excelente día para los BLINK! Luego de que Lady Gaga se considerara la quinta integrante del grupo K-pop, BLACKPINK, hizo oficial el lanzamiento de su álbum Chromatica y ya se encuentra disponible la colaboración que realizaron las chicas de YG para la canción “Sour candy”. Para sorpresa de sus fanáticos este tema contiene fragmentos interpretados en coreano e inglés.

En YouTube, el hit de la cantante y las idols de K-pop ya supera los 483.000 reproducciones. Asimismo, viene ocupando los primeros puestos en las plataformas de música como Spotify o iTunes.

Reacciones de fans de BLACKPINK y Lady Gaga

Como era de esperarse los fans de BLACKPINK y Lady Gaga volvieron tendencial mundial en Twitter, la canción, el álbum y los nombres de las artistas con los siguientes hashtags: #SourCandy, #Chromatica, #LadyGaga y #BLACKPINK.

Lyrics “Sour candy” - BLACKPINK y Lady Gaga

I might be messed up, but I know what’s love

You want a real taste, at least

I’m not afraid

Come, come unwrap me

Come, come unwrap me

I’ll show you what’s me

Close your eyes, don’t peek

Now I’m undressin’

Unwrap sour candy

Come, come unwrap me

Come, come unwrap me

Come on, sour candy

“Sour candy” - BLACKPINK y Lady Gaga en español

Si quieres arreglarme terminemos aquí y ahora

¿Si quiera puedo darme cuenta de tu presencia?

Dilo gritando, sin sentir duda alguna

Soy dura por fuera, pero si me das tiempo

Entonces puedo hacer tiempo para tu amor

Soy dura por fuera, pero si miras por dentro, dentro, dentro

Quizás esté hecha un desastre, pero sé lo que es el amor

