Yesung protagoniza el segundo teaser del comeback de SUPER JUNIOR-K.R.Y.

Los miembros de SUPER JUNIOR vuelven a acaparar la atención de los medios, no solo por su próximo concierto Beyond Live Super Show por VLive, sino por el esperado regreso a los escenarios de su sub unidad K.R.Y.

El 27 de mayo a las 10 a. m. (KST), el canal oficial del grupo K-pop en YouTube lanzó un nuevo teaser de lo que será el primer mini álbum When we were us, donde el protagonista absoluto fue Yesung.

El video duró 29 segundos y sirvieron para revelar un extracto de la melodía que tendrá la canción principal y el estilo sofisticado del MV.

Este es el video oficial de Yesung en YouTube

También las fotografías de Yesung

Yesung en "When We Were Us" de SUPER JUNIOR-K.R.Y.

Yesung en "When We Were Us" de SUPER JUNIOR-K.R.Y.

Yesung en "When We Were Us" de SUPER JUNIOR-K.R.Y.

El disco de SUPER JUNIOR-K.R.Y. será lanzado oficialmente el próximo 8 de junio a las 6 p. m. (KST) y contará con un total de seis temas. Además, tendrá dos versiones (PURE y COOL).

En el comunicado a la prensa, la sub unidad de K-pop quiso destacar la canción “Home” y la describieron de la siguiente manera.

“'Home' es un género de baladas que se completa con la armonía de los miembros, las ricas cuerdas y los instrumentos de ritmo que se destacan desde el principio con un piano y una voz relajantes. La letra brinda una cálida comodidad a sus corazones, después de un día agotador”.

Asimismo, hicieron referencia al tema “Midnight story”, que también formará parte del disco. “Esta canción es de un género de tempo retro con una guitarra eléctrica vintage. Anhelaba al ser querido con letras de cuentos de hadas contra el cielo nocturno”.

Ante este nuevo lanzamiento, las ELF de todo el mundo se vienen organizando para realizar compras masivas del mini álbum When we were us de SUPER JUNIOR-K.R.Y., tal y como el fandom HATO PERÚ, quienes lanzaron una campaña.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.