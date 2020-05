Park Shin Hye y Yoo Ah In expresan que siempre quisieron trabajar juntos, antes de #ALIVE

El 27 de mayo se realizó la conferencia de prensa de la película #ALIVE con la presencia del dúo protagonista Park Shin Hye y Yoo Ah In.

Durante el evento, las dos estrellas mostraron sutiles interacciones cariñosas, como permanecer tomados de la mano por largo rato, además de profesarse entusiastas elogios.

Park Shin Hye y Yoo Ah comparten lo satisfechos que están de actuar juntos en la próxima película de zombis #ALIVE.

Otro punto en que coincidieron fue en que cada uno señaló a su coprotagonista como la clave para aceptar participar en #ALIVE. En el caso de Park Shin Hye, dijo que sentía curiosidad por saber cómo Yoo Ah In interpretaría a Junwoo.

“Cuando escuché que Yoo Ah In estaba trabajando en la producción, pensé que encajaría muy bien. Me pregunté cómo Yoo Ah In representaría a Junwoo en tal o cual situación. Fue la principal razón por la que elegí este proyecto. Tenía muchas ganas de trabajar con él”, manifestó.

Yoo Ah In y Park Shin Hye en la conferencia de prensa de la película de zombies #ALIVE.

Según explicó la llamada ‘princesa de los doramas’, ya conocía al actor de antes pero aun así se preguntaba qué tipo de proyecto produciría el trabajar con él.

“Era una persona aún más increíble de lo que esperaba”, se contestó Park Shin Hye.

Por su parte, Yoo Ah In confirmó las palabras de la actriz sobre conocerse desde antes. Agregó que su primer pensamiento era saber cómo sería trabajar junto a ella en una historia romántica.

“Tenía la sensación de que Park Shin Hye también diría que sí al proyecto. Fue una de las razones por las que decidí hacerlo”, sostuvo.

“De hecho, me preguntaba cómo sería conocerla en una producción romántica. Dado que ella toma esos papeles con más frecuencia”.

“Mientras me preguntaba cómo sería trabajar con ella en un set, terminamos aquí arriba (...) Ella es una actriz con la fuerza para liderar”.

