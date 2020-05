Min Yoongi, conocido en el mundo artístico como Suga de BTS, protagonizó una entrevista sobre su segundo mixtape D-2, y reveló detalles de su video musical para “Daechwita”.

El rapero, que regresó con un proyecto musical como Agust D después de casi cuatro años, recibió abundante apoyo de sus fans ocupando la cima de iTunes en 61 países (hasta el 27 de mayo) y el MV de su tema principal fue tendencia en YouTube.

Dicho videoclip de “Daechwita” que muestra a dos personajes idénticos en conflicto pudo haber sido totalmente distinto, explicó Suga, pues en un primer momento no estaba contemplado usar locaciones reales.

“Me reuní con los productores desde la etapa de planificación. Querían mantenerlo al mínimo, pero yo les dije ‘lo que sea que pase, quiero grabar en un set de drama histórico’, así que se creó un nuevo guion. Conté las escenas que quería, así que disfruté el proceso”, comentó.

La insistencia de Yoongi tenía dos motivos: uno es el que mencionó en entrevistas anteriores por la conexión natural entre la inspiración de Daechwita, como género de música tradicional.

El segundo, quizá un poco más personal, es que Suga es fanático de los dramas históricos, género conocido como sageuk. “La locación va bien con la canción, y también me han gustado mucho los dramas históricos desde que era niño".

Por ello, una de las instalaciones usadas para grabar el MV fue el Daejanggeum Park, un conjunto de sets donde se han filmado doramas como Jewel in the palace, My country, Moon embracing the sun, entre otros.

Daechwita Set

El videoclip fue un éxito, con el efecto de contraste que menciona Suga “al vestir ropas modernas en un lugar histórico, al colocar dos hombres con la misma cicatriz, pero uno es rubio y es un rey mientras que el otro es Agust D”. Tales elementos dieron paso a varias interpretaciones entre los fanáticos de BTS sobre la historia que narraba “Daechwita”.