Shim Eun Woo sobre su personaje Min Hyeon Seo en The World of the Married: “Era un espejo de Sun Woo”

El 25 de mayo, la revista coreana THE STAR reveló un extracto de la sesión fotográfica y entrevista realizada a Shim Eun Woo, actriz del dorama The World of the Married (JTBC, 2020).

En su publicación de Instagram, el magazine explica que la editorial realizada por el fotógrafo Lee Eunbok busca retratar el misterioso encanto de la artista de 27 años.

La sesión para la edición de junio de THE STAR resulta ser la primera que realiza la actriz Shim Eun Woo.

“Estaba muy preocupada porque esta fue mi primera sesión de fotos. Afortunadamente, disfruté la grabación gracias al cómodo sofá y al personal capacitado”.

Shim Eun Woo participa de su primera sesión fotográfica en THE STAR magazine, junio 2020.

Shim Eun Woo, quien interpreta en The World of the Married a Min Hyeon Seo, una joven atrapada en una relación violenta con su novio Park In Kyu (Lee Hak Joo), dice sentirse triste tras concluir con las grabaciones del kdrama.

"Fue una pena que el tiempo en el campo, que era tan precioso para mí, pasara tan rápido. Parece que se ha abierto una nueva era, y decidí trabajar más en el futuro”.

Shim Eun Woo fotografiada por Lee Eunbok ,para la edición de junio de THE STAR magazine.

Shim Eun Woo también analiza el trasfondo del personaje y su relación con la protagonista Ji Sun Woo (Kim Hee Ae).

“Creo que es un espejo que permite a Sunwoo ver a otra Sunwoo […]. Ella como Min Hyeon Seo parecen haber escapado del trauma potencial del pasado".

Shim Eun Woo en editorial fotográfica para la edición de junio de la revista THE STAR.

Finalmente, la actriz expresa cómo se siente una semana después del último episodio de World of Married Couples (título alternativo).

“Miro los artículos y videos sobre mí. Soy la persona que salió allí […]. Al mirarlo, sentí que el tiempo por el que había estado actuando no había sido en vano”, declara.

PUEDES VER The world of the married: Kim Hee Ae posa para Elle en la víspera del episodio final

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.