DIA anuncia su comeback en junio con su sexto mini álbum “Flower 4 Seasons”

El 26 de mayo (KST), la agrupación femenina de K-Pop, DIA lanzó una imagen teaser anunciando su esperado comeback con ‘Flower 4 Seasons’.

Para emoción de su fandom, AID, el septeto femenino habría programado el lanzamiento de este nuevo mini álbum para el 10 de junio.

PUEDES VER GOT7: Youngjae lanza línea de ropa junto a su mascota Coco

Photo teaser del grupo K-Pop DIA anunciando su comeback para junio, 2020.

El grupo K-Pop de MBK Entertainment hace su regreso un año y dos meses después del lanzamiento de NEWTRO, su quinto mini álbum.

Las primeras reacciones del fandom apuntan a que DIA haga su comeback con su alineación completa, esto luego de que se especulará en febrero del 2020, que el grupo estaría planificando cambiar a una de las integrantes antes de su regreso.

Esto a raíz de un comentario que hizo la exintegrante de Nine Muses, Sera, a través de su canal de YouTube.

Por aquel entonces, se especuló que la integrante que dejaría DIA sería la maknae (miembro más joven) Som Yi.

Somyi de DIA apareció llorando en su última transmisión de Instagram.

La razón sería la denuncia que hizo a mediados de noviembre del 2019, ‘Somyimaseng’ a través de Instagram Live, señalando que su agencia MBK Entertainment, le había prohibido usar las redes sociales.

“La conexión no para de cortarse, puede ser porque la empresa no para de llamarme. He hecho el directo en secreto. Los quiero AID (fans de DIA). Gracias por dejarme cantar en el escenario. No he podido hacer esto en meses”, dijo entre lágrimas la cantante de 20 años.

A pesar de la acusación y el reclamo de su fandom AID (quienes organizaron una campaña en Twitter con el hashtag #WeLoveYouSomyi), la agencia del grupo K-Pop no emitió ningún comunicado al respecto.

Fans de DIA hacen una campaña en Twitter para apoyar a la cantante.

PUEDES VER SUPER JUNIOR habla en español e invita a fans al Beyond Live

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.