La revista inglesa TC Candler sigue sumando nuevos nominados a su ranking anual The 100 Most Beautiful Faces of 2020 promocionado a través de Instagram.

Uno de los ingresos más recientes es Jisoo, vocalista y bailarina del grupo BLACKPINK, quien se une a su compañera Lisa con el objetivo de obtener una mejor posición que en 2019, donde fue el número 78 del listado.

El 14 de mayo, JISOO (BLACKPINK) fue nominada al ranking The 100 Most Beautiful of 2020 de TC Candler.

Para beneplácito de Ujung, fandom de Cosmic Girls (WJSN), la vocalista y rapera del grupo, Luda, obtuvo su primera nominación al ranking de TC Candler.

El 25 de mayo, LUDA (Cosmic Girls / WJSN ) fue nominada al ranking The 100 Most Beautiful of 2020 de TC Candler.

Otra estrella K-pop que también se encuentra nominada al ‘rostro más bello del 2020’ es Naeun, visual de Apink.

La belleza de la cantante de 26 años ya había sido elogiada anteriormente a través de un encuesta realizada por Dispatch quien la colocó dentro del TOP 10 de visuales más hermosas junto a sus compañeras Bo Mi y Ha Young.

El 23 de mayo, NAEUN (APINK) fue nominada al ranking The 100 Most Beautiful of 2020 de TC Candler.

De igual forma, Son Na Eun viene llamando la atención con su papel en el recién estrenado dorama Dinner Mate de MBC, lo que constituye su regreso a la actuación después de su último trabajo con The Most Beautiful Goodbye in the World del 2017.

Otra actriz y estrella K-pop nominada recientemente es Joy de Red Velvet, a quien sus fandom (ReVeluv) apodó ‘Miss Korea’ por su elegante presencia.

El 21 de mayo, JOY (Red Velvet) fue nominada al ranking The 100 Most Beautiful of 2020 de TC Candler.

Proveniente de Japón, aparece por primera vez nominada la modelo Yume Hayashi, quien saltó a la fama por su participación en la última temporada del reality de Netflix, Terrace House (también conocido como Boys × Girls Next Door).

El 19 de mayo, YUME HAYASHI fue nominada al ranking The 100 Most Beautiful of 2020 de TC Candler.

Finalmente, cierra la lista de nuevos ingresos Chaeyoung ‘Strawberry Princess’, quien también figuró entre las nominadas del 2019 junto a todas sus compañeras de TWICE.

El 25 de mayo, CHAEYOUNG (TWICE) fue nominada al ranking The 100 Most Beautiful of 2020 de TC Candler.

¿Cómo votar por el listado de TC Candler?

Para registrar un voto se deberá dejar un comentario en la cuenta de Instagram de TC Candler utilizando los hashtags con el nombre del artista, país y categoría, en este caso #100mostbeautifulfaces2020.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.