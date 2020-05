EXO: Chanyeol y Kai nominados al ‘rostro más bello del 2020’

El 25 de mayo, TC Candler reveló en su cuenta de Instagram el ingreso de Chanyeol de EXO a la lista de nominados a The 100 Most Handsome Faces of 2020 (El rostro más bello del 2020, en español).

La nominación del rapero de EXO se produce días después de que su compañero dentro del grupo K-pop Kai también ingresara al ranking.

Otro ingreso reciente dentro de las celebridades asiáticas es el idol de origen chino Qian Kun, miembro del grupo NCT, además de líder de la sub-unidad WayV.

Por otro lado, el actor tailandés Metawin Opas-iamkajorn, ve su nombre figurar por primera vez en el ranking de TC Candler.

La estrella de 21 años, mejor conocido como Win Metawin, captó la atención del público por su protagónico en la famosa serie BL (boys love) 2Gether The Series (GMM 25, 2020), que resulta además ser su primer papel en la industria.

Quien regresa a la lista de nominados a The 100 Most Handsome Faces of 2020 es Felix ‘Innocent Boy’. La estrella de 19 años es el vocalista y rapero del grupo K-pop Stray Kids, perteneciente a JYP Entertainment.

Finalmente, el último nuevo ingreso es Vachirawit Chivaaree, mejor conocido como Bright.

Este actor tailandés de 22 años es el coprotagonista de 2Gether The Series (GMM 25, 2020), y a diferencia de su compañero, Bright Vachirawit cuenta con una creciente experiencia, habiendo actuado en 11 dramas desde su debut en 2018.

