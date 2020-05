Rain: “Todos pueden convertirse en una estrella con YouTube y TikTok”

El 25 de mayo, el actor y cantante Jung Ji Hoon, mejor conocido como Bi o Rain, publicó en su cuenta de Instagram el videoclip de su sesión fotográfica con la edición coreana de la revista Harper’s BAZAAR, para su lanzamiento en junio.

En paralelo, el magazine publicó la entrevista realizada al actor de Full House (KBS2, 2004) y A Love to Kill (KBS2, 2005), quien regresará a los doramas con el protagónico de August not the end, junto a Victoria Song.

PUEDES VER Bi Rain muestra su impresionante six pack a sus 38 años

Rain habló sobre su incursión en Tik Tok en entrevista para la edición de junio de la revista Harper’s BAZAAR Korea. 2020

Rain reflexiona sobre su reciente incursión a las redes sociales a través de la apertura de su cuenta en Tik Tok, donde publica videos bailando.

Rain fotografiado para Harper’s BAZAAR Korea. Junio, 2020

Precisamente, el esposo de Kim Tae Hee explica que varios seguidores jóvenes le preguntaron por qué lo hacía, siendo evidente que desconocían su pasado como idol, que le valió ser llamado ‘Rey del K-pop’.

"Leí comentarios como: 'Oh, él es actor, pero, ¿por qué bailar? Los niños de 10 años no me conocen […] De todos modos, les dije: ‘Diviértanse conmigo’”.

“Soy una celebridad, una celebridad es un ‘payaso’, un artista tiene el trabajo de hacer que la gente se divierta”.

Rain en sesión fotográfica para la edición de junio de la revista Harper’s BAZAAR Korea. 2020

Más adelante, Rain señala que en esta época de Tik Tok y YouTube, ya no es posible ‘alzarse’ solo por ser actor o cantante, cuando cualquiera puede alcanzar fama y seguidores a través de redes sociales.

“Hoy hay Pengsoo, creadores, youtubers y todos pueden convertirse en una estrella. Ahora, creo que es difícil para los actores o cantantes si no compiten con ellos. El misticismo se ha convertido en una cosa del pasado".

