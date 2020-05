La espera valió la pena. TWICE estrenó el teaser del MV “More & more” en YouTube y ha provocado gran desconcierto en ONCE, incluso de mayor envergadura al que provocó el lanzamiento del playlist del noveno mini álbum de las chicas de JYP, el pasado 18 de mayo.

Fueron 20 segundos del adelanto que no solo mostraron un extracto de la temática que tendrá el videoclip del grupo K-pop, sino las letras profundas y una trabajada coreografía de la canción.

Cuando TWICE realizó una conferencia de prensa anunciando detalles de su comeback, una de las miembros dijo que iba a ser el performance más difícil, en comparación de sus otros éxitos.

Lo que más impacto ha provocado entre los ONCE ha sido el baile sobre el agua que realizaron, Jihyo, Momo, Nayeon, Sana, Mina, Tzuyu, Dahyun, Yeongjeon y Chaeyoung.

También los fanáticos de TWICE quedaron impactados por el concepto sobre el jardín del Edén y parte de a letra que revelaron.

Letra de ‘More & More’ hasta el momento.

"Sabes que lo quiero

Voy a dejar de decir palabras vacías porque lo merezco

No me preocuparé si me odias por un momento

Porque te conozco".

Cabe mencionar que el grupo K-pop se volvió tendencia mundial con los hashtags: #TWICE y #MOREandMORE

Y el trailer del MV “More & more” sobrepasó al Silhouette Intro del MV “Feel Special” y se convirtió en el tease o tráiler de TWICE con más ‘Me gusta’ en YouTube.

510.000 “Feel Special” y “More & more”, más de 550.00 en una hora.

Spoiler de TWICE

En la rueda de prensa anunciando el lanzamiento de su noveno mini álbum, TWICE, la integrante Nayeon realizó una seña a sus seguidores del dedo índice levantando, advirtiendo que se trataba de un spoiler.

Lo curioso es que este mismo gesto forma parte de la coreografía que mostró el teaser del MV “More & more” de TWICE en YouTube.

